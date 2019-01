Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","id":"20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1c8fb1-28de-4413-a438-0110f8ebe3b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A pénzügyminiszter helyett Orbán mondhatta el, hogy Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek szerint egy mindössze 20 éves fiatal követett el.","shortLead":"A New York Times osztott meg részleteket Németország egyik legkomolyabb adatszivárogtatási ügyéről, amelyet a jelek...","id":"20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c020db0-eff2-40fc-966c-081605811b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hacker_hackertamadas_nemetorszag_angela_merkel_politikus_kozszereplo_adatszivarogtatas","timestamp":"2019. január. 10. 10:33","title":"Még a szüleivel él a hacker, aki Merkelről és több száz emberről is adatokat szivárogtatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","shortLead":"A Bentayga Speed motorja még a Lamborghini Urus erőforrásánál is nagyobb teljesítményt adhat le.","id":"20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd95923-c8c9-49e1-934e-e75005cc8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662a3df1-4d73-40d0-98af-7c1666c50298","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_nincs_ennel_feljebb_jon_a_bentley_660_loeros_divatterepjaroja","timestamp":"2019. január. 11. 08:21","title":"Nincs ennél feljebb: jön a Bentley 660 lóerős divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve uralkodó nagy négyesből, aki visszavonult.","shortLead":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve...","id":"20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f84a61d-fdac-4e07-af4b-d8e3ab5694a1","keywords":null,"link":"/sport/20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","timestamp":"2019. január. 11. 11:33","title":"Andy Murray visszavonul - \"A cipőm és a zoknim sem tudom fájdalom nélkül felvenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki menetrendjéből a biztonsági szolgálatok dolgozóinak egész napos sztrájkja miatt.","shortLead":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki...","id":"20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e20f77-9392-4734-8c48-51649100bed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","timestamp":"2019. január. 10. 10:21","title":"Dübörög a német repülőtéri sztrájk, magyarokat is érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57ad86a-d23b-42fd-bafa-f29fcbc1cc60","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megvesztegetéssel gyanúsítják Franciaországban a japán olimpiai bizottság elnökét. Takeda Cunekazu a francia vizsgálóbíró szerint lefizette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság több tagját, hogy szavazzanak Tokióra.","shortLead":"Megvesztegetéssel gyanúsítják Franciaországban a japán olimpiai bizottság elnökét. Takeda Cunekazu a francia...","id":"20190111_A_japanok_korrupcioval_szerezhettek_meg_a_tokioi_olimpia_rendezesi_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c57ad86a-d23b-42fd-bafa-f29fcbc1cc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f3ab9-1faa-4dc3-9972-d135752c5571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_A_japanok_korrupcioval_szerezhettek_meg_a_tokioi_olimpia_rendezesi_jogat","timestamp":"2019. január. 11. 12:51","title":"A japánok korrupcióval szerezhették meg a tokiói olimpia rendezési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Évek óta vitatkoznak a rajongók, hogy vajon mi történt a Maffizózók című kultikus sorozat végén: meghalt-e a főhős vagy sem. Most választ kaptak - már ha számít, mit tervezett az író.","shortLead":"Évek óta vitatkoznak a rajongók, hogy vajon mi történt a Maffizózók című kultikus sorozat végén: meghalt-e a főhős vagy...","id":"20190111_Elszolta_magat_a_Maffiozok_iroja_a_sorozat_zaro_epizodjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6451e2-82fc-4164-94a5-cbea30699f07","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Elszolta_magat_a_Maffiozok_iroja_a_sorozat_zaro_epizodjarol","timestamp":"2019. január. 11. 10:58","title":"Elszólta magát a Maffiózók írója a sorozat záró epizódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„A Forbes Magyarország újságírói maguk végzik a vagyonbecslést, amikor összeállítják a legvagyonosabb magyarok listáját.”","shortLead":"„A Forbes Magyarország újságírói maguk végzik a vagyonbecslést, amikor összeállítják a legvagyonosabb magyarok...","id":"20190110_Visszaszolt_Orbannak_a_Forbes_felesleges_Meszaros_Lorincet_sertegetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f8592a-0af1-4154-931b-96dd56928c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Visszaszolt_Orbannak_a_Forbes_felesleges_Meszaros_Lorincet_sertegetni","timestamp":"2019. január. 10. 16:27","title":"Visszaszólt Orbánnak a Forbes: Felesleges sértegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]