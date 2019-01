A Samsung új, M betűvel jelölt okostelefon-sorozatot indít, és több modelljét is beteszi ez ernyő alá. Így a jövőben kevesebb Samsung J, Samsung On és Samsung C telefonnal fogunk találkozni. Az új család első tagja (Samsung Galaxy M10) napokon belül bemutatkozik Indiában, de globális kiadását tervezik.

A jelenlegi értesülések szerint legalább három vagy négy telefon érkezik a családba: a leggyengébb konfigurációval a Galaxy M10, majd az M20, M30, illetve esetleg az M50. A Galaxy M10 155,7 x 75,8 mm-es lesz, a kijelzője átlósan 153,2 mm, ami 6,03”-es megjelenítőt jelent.

A telefon belsejében nyolcmagos Exynos 7870 lapkakészlet dolgozik majd 3 GB RAM-mal. A belső tárhely 16 vagy 32 GB lesz, és valószínűleg microSD kártyás bővítésre is kínálkozik majd lehetőség. A hátoldali kamera 13 MP-es, a szelfikészítő 5 MP-es lesz, és szó van 802.11 b/g/n wifi-támogatásról is. A dokumentumban megemlítik még a 3400 mAh-s li-ion akkumulátort is. A Samsung Galaxy M10 Android 8.1 Oreóval érkezik, amely felett a Samsung Experience felület fut.

