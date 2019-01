Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","shortLead":"A dühkezelés meglehetősen fizikai formáját kínálja egy kínai vállalkozás. Van rá kereslet.","id":"20190114_Duhos_Csapjon_oda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cf7ffb-95f8-4fcb-a4c5-f43fb3f2d524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5b703-e637-43ab-9f6c-7fb1903d7ae0","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Duhos_Csapjon_oda","timestamp":"2019. január. 15. 08:15","title":"Dühös? Csapjon oda!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta a Momentum vasárnap reggel a közösségi oldalán. Pénzt kértek, megkérdeztük, mennyi folyt be eddig.","shortLead":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta...","id":"20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbee7e3-10a0-4a8d-a274-00731b374f83","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","timestamp":"2019. január. 14. 11:09","title":"Egymilliónál is többet gyűjtött a Momentum adakozásból, mióta leállították állami támogatásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","shortLead":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","id":"20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7edb0-5f35-4e72-a4a4-9b272842890f","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 12:02","title":"Több tucat település vált elérhetetlenné Ausztriában a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről állapodott meg az izraeli és a magyar belügyminiszter.","shortLead":"Erről állapodott meg az izraeli és a magyar belügyminiszter.","id":"20190114_duna_magyar_zsidok_pinter_sandor_aryeh_deri_belugyminiszter_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258407a5-0734-4208-811d-d86c30a5d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be806da-b190-4cb7-a766-e80c446b30ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_duna_magyar_zsidok_pinter_sandor_aryeh_deri_belugyminiszter_izrael","timestamp":"2019. január. 14. 16:21","title":"Felkutatják a Dunába lőtt magyar zsidók maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek és a cégek dolga megegyezni a túlórákról és a bérekről, a kormány ebből kimaradna – üzente Varga Mihály.","shortLead":"A szakszervezetek és a cégek dolga megegyezni a túlórákról és a bérekről, a kormány ebből kimaradna – üzente Varga...","id":"20190114_Valaszolt_a_kormany_a_szakszervezeteknek_oldjak_meg_a_tuloratargyalasokat_ok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc74dad0-5201-4927-85be-4a61aaa1d7e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Valaszolt_a_kormany_a_szakszervezeteknek_oldjak_meg_a_tuloratargyalasokat_ok","timestamp":"2019. január. 14. 10:40","title":"Válaszolt a kormány a szakszervezeteknek: oldják meg a túlóratárgyalásokat ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV-nek szakszervezeti vezetők azt mondták, a létszámhiány miatt szinte napról napra változik a buszsofőrök beosztása, akik ezért kimerültek, és sokan el is hagyják a pályát. ","shortLead":"Az ATV-nek szakszervezeti vezetők azt mondták, a létszámhiány miatt szinte napról napra változik a buszsofőrök...","id":"20190114_Kimerulten_jarnak_dolgozni_a_buszsoforok_a_tulorak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b474f2b2-829b-4e52-be2a-993c62cbefad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kimerulten_jarnak_dolgozni_a_buszsoforok_a_tulorak_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 09:16","title":"Kimerülten járnak dolgozni a buszsofőrök a túlórák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","shortLead":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","id":"20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ffd78-2259-4763-8108-8a9de6cbf26f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","timestamp":"2019. január. 14. 11:59","title":"Forrest Gumpról nevezte el a gyerekét Tom Hardy, csak van ezzel egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj, a hétvégén mégis akadt olyan nyugdíjas, aki arra panaszkodott, hogy nem kapott semmit. Felelős továbbra sincs, és egyesek késedelmi kamat megfizetését kezdeményeznék.","shortLead":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj...","id":"20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2f14d8-6885-4b3c-adcc-16a9fe62cd61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","timestamp":"2019. január. 14. 15:36","title":"Senki sem állt ki legalább egy bocsánatkéréssel a csúszó nyugdíjutalások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]