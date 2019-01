Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"598a007b-0a71-4f24-aec3-55bdb25b75c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legkevésbé kedvező gazdasági helyzetben lévő dél-olasz Puglia tartományának fővárosa, a 330 ezres Bari polgármesteri hivatala forradalmi újítással állt elő. ","shortLead":"Az egyik legkevésbé kedvező gazdasági helyzetben lévő dél-olasz Puglia tartományának fővárosa, a 330 ezres Bari...","id":"20190115_Leszednek_imadott_robogoikrol_az_olaszokat_meg_fizetnek_is_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=598a007b-0a71-4f24-aec3-55bdb25b75c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f887b3a-5d4a-4a35-807f-2db632fd94bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Leszednek_imadott_robogoikrol_az_olaszokat_meg_fizetnek_is_erte","timestamp":"2019. január. 15. 10:31","title":"Leszednék imádott robogóikról az olaszokat, még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19c28a-eeb7-48bb-9821-4cde898576af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Onnan, hogy már a parkolókapu is reszket.","shortLead":"Onnan, hogy már a parkolókapu is reszket.","id":"20190114_autos_video_parkolo_rampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db19c28a-eeb7-48bb-9821-4cde898576af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959d5615-8104-4745-bb38-a936f8bd2481","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_autos_video_parkolo_rampa","timestamp":"2019. január. 14. 10:22","title":"Honnan tudja egy orosz autós, hogy igazán hideg van? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második 16-án, szerdától következik, 16 és 22 óra között, majd egész hétvégén.","shortLead":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második...","id":"20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd1fe74-cb6b-4581-9389-d6148530acd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","timestamp":"2019. január. 15. 12:41","title":"Szerdán újra füstölhetnek a 3-as metró északi állomásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","shortLead":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","id":"20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a721ba0-c950-4cdd-9e70-2102b3e8731a","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","timestamp":"2019. január. 15. 09:13","title":"Sorra mondja le az előadásait Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy az IKEA pedig többféle módszerrel igyekszik csökkenteni a pótlékokat.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy...","id":"20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d6987-d00a-49e3-a1a4-3caaaa27ebf2","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","timestamp":"2019. január. 15. 11:36","title":"Sokba fáj a boltoknak a vasárnapi nyitvatartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0d868b-a0af-488f-8b74-a143033fbfec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus az M1-en azt mondta, szerinte őrültség egy parkban építkezni. ","shortLead":"A politikus az M1-en azt mondta, szerinte őrültség egy parkban építkezni. ","id":"20190114_Karacsony_fopolgarmesterkent_leallitana_a_Liget_Projektet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0d868b-a0af-488f-8b74-a143033fbfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac9fa36-49e5-4a74-a05a-6af6d55ae34c","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Karacsony_fopolgarmesterkent_leallitana_a_Liget_Projektet","timestamp":"2019. január. 14. 08:43","title":"Karácsony főpolgármesterként leállítaná a Liget Projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek köszönhetően \"visszakaphatják\" a saját hangjukat. A fejlesztést használó egyik, 51 éves páciens szerint remek találmányról van szó.","shortLead":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek...","id":"20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7119be5b-2976-419b-b55c-f2469f96539b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","timestamp":"2019. január. 13. 15:03","title":"Megcsinálták az alkalmazást, amely \"visszaadja\" a gégeeltávolításon átesett betegek hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána csak három év múlva, 2022-ben láthat hasonlót. ","shortLead":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána...","id":"20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038f74e-7792-43de-883b-a244daf1522e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","timestamp":"2019. január. 15. 14:33","title":"Az évtized utolsó holdfogyatkozása lesz január 21-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]