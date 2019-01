Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Két hipotézis is létezik.","shortLead":"Két hipotézis is létezik.","id":"20190115_Almodott_mar_az_egyik_leggyakoribb_alomfajtaval_Ez_lehet_az_oka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d29604d-abe3-4ceb-837d-7eef7fd80bf0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190115_Almodott_mar_az_egyik_leggyakoribb_alomfajtaval_Ez_lehet_az_oka","timestamp":"2019. január. 15. 07:15","title":"Álmodott már az egyik leggyakoribb álomfajtával? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0527e4d7-749a-4baf-bb7e-46835526dd39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kakasokra sarkantyút raktak és bedrogozták őket, hogy agresszívebbek legyenek. ","shortLead":"A kakasokra sarkantyút raktak és bedrogozták őket, hogy agresszívebbek legyenek. ","id":"20190114_Tomeges_letartoztatas_egy_spanyolorszagi_kakasviadalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0527e4d7-749a-4baf-bb7e-46835526dd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a6c497-2667-4efa-b983-deb61e3501df","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tomeges_letartoztatas_egy_spanyolorszagi_kakasviadalon","timestamp":"2019. január. 14. 21:59","title":"Tömeges letartóztatás egy spanyolországi kakasviadalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több német városból pedig továbbra is zavartalan a légi közlekedés Budapestre.","shortLead":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több...","id":"20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a92b05-01c7-40e5-81f9-4ab536936325","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","timestamp":"2019. január. 15. 13:02","title":"Német reptéri sztrájkok: nyolc budapesti járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több iPhone-ban kellett akkumulátort cserélni 2018-ban. Az Apple a tavalyi év elején akciózta le a garanciális időn túli akkumulátorcsere árát, ami még az új iPhone-ok eladásán is éreztette hatását.","shortLead":"Minden eddiginél több iPhone-ban kellett akkumulátort cserélni 2018-ban. Az Apple a tavalyi év elején akciózta le...","id":"20190115_iphone_lassitasa_akkumulator_csere_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d98337-ffe7-46f2-964b-f26a8b7d159c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_iphone_lassitasa_akkumulator_csere_apple","timestamp":"2019. január. 15. 18:03","title":"iPhone-ok lassítása: 10x több mobilban cseréltek akkumulátort a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli részében lévő Odessza összes iskolájában, elsősorban a kanyarós megbetegedések továbbra is növekvő száma miatt, miközben influenza és más felső légúti betegségek is terjednek az oktatási intézményekben – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál.","shortLead":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli...","id":"20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd975cfa-e086-4080-bde3-2d3519b811f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","timestamp":"2019. január. 14. 16:58","title":"Súlyos a kanyaróhelyzet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól, amely nagyjából 600 főt jelent.","shortLead":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól...","id":"20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5174dd47-575d-4160-984a-37bb71d891d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","timestamp":"2019. január. 14. 15:33","title":"Tömeges elbocsátás Elon Musk cégénél, 600 embert tesznek lapátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok úszóval, hogy igazoljon a Fradiba, hiába.","shortLead":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a2da1-4124-4ada-bf3d-dcd0e0486e52","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","timestamp":"2019. január. 14. 18:10","title":"Hosszú Katinka többször is nemet mondott Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény ellen és a szakszervezeti követelések teljesítéséért. Ezzel egy időben megmozdulásokat szerveznek az ottani magyarok több nyugat-európai városban is.","shortLead":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény...","id":"20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccdca12-a822-4c72-9051-6be247ceb712","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","timestamp":"2019. január. 15. 12:24","title":"Túlóratörvény: tíznél is több európai városban tüntetnek szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]