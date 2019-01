Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem folytatnak tárgyalást vele – derült ki egy kutatói fórumon, ahol az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának vezetői bizonygatták szükségességüket.","shortLead":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem...","id":"20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eede79-c916-4503-8b2e-c6d0ae186626","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","timestamp":"2019. január. 15. 19:10","title":"Szakszervezettel és angol nyelvű könyvekkel harcolna az Akadémia a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, hogy jövőre alaposan behúzza a féket Majka, és Amerikában kezd új életet.\r

\r

","shortLead":"A Bors úgy tudja, hogy jövőre alaposan behúzza a féket Majka, és Amerikában kezd új életet.\r

\r

","id":"20190116_Jovore_le_akar_allni_Majka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085ad757-38d4-4703-a943-66af45786b49","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Jovore_le_akar_allni_Majka","timestamp":"2019. január. 16. 08:40","title":"Majka egy időre visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","shortLead":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","id":"20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7641a1-cc19-475a-8242-99828019805e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","timestamp":"2019. január. 16. 17:12","title":"Megtette bérajánlatát a sztrájkkal fenyegetett Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő fékezés nélkül ütötte el a 85 éves férfit, ezután rögtön elhajtott. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"A nő fékezés nélkül ütötte el a 85 éves férfit, ezután rögtön elhajtott. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190116_Ot_evet_a_no_aki_bekokainozva_gazolt_halalra_egy_idos_ferfit_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6c45eb-6414-4f5a-bb8f-69946e2d66fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ot_evet_a_no_aki_bekokainozva_gazolt_halalra_egy_idos_ferfit_Zugloban","timestamp":"2019. január. 16. 14:24","title":"Öt és fél évet kapott a kokainos zuglói gázoló nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Romániában hamarosan az eddigieknél szigorúbb szankciókkal büntethetik a volán mögött mobilozókat. És biciklizés közben sem lesz ajánlott mobilozni.","shortLead":"Romániában hamarosan az eddigieknél szigorúbb szankciókkal büntethetik a volán mögött mobilozókat. És biciklizés közben...","id":"20190115_egy_honapra_ugorhat_a_jogsi_ha_vezetes_kozbeni_mobilozason_kapnak_a_szomszedban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21406fe9-40fa-4a89-848d-765c2b4c9fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_egy_honapra_ugorhat_a_jogsi_ha_vezetes_kozbeni_mobilozason_kapnak_a_szomszedban","timestamp":"2019. január. 15. 06:41","title":"Egy hónapra ugorhat a jogsi, ha vezetés közbeni mobilozáson kapnak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","shortLead":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","id":"20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c60162-d9bf-4208-bd17-3aab0cda36c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"A Momentum is megkapja az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","shortLead":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","id":"20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a721ba0-c950-4cdd-9e70-2102b3e8731a","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","timestamp":"2019. január. 15. 09:13","title":"Sorra mondja le az előadásait Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]