[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp egyik következő frissítése lehetővé teszi majd, hogy ne kelljen attól tartanunk, esetleg illetéktelenek is beleolvasnak chatjeinkbe.","shortLead":"A WhatsApp egyik következő frissítése lehetővé teszi majd, hogy ne kelljen attól tartanunk, esetleg illetéktelenek is...","id":"20190115_whatsapp_ujjlenyomatos_vedelem_alfa_fejlesztesi_fazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ff833d-115a-4594-bb5b-ab714bcfa840","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_whatsapp_ujjlenyomatos_vedelem_alfa_fejlesztesi_fazis","timestamp":"2019. január. 15. 10:03","title":"Ez lesz a biztonság: akár az ujjlenyomatával védheti majd WhatsApp-üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687a648e-00fc-4c03-8cd6-9cb03af4be01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pluszterhet jelent a cégeknek, hogy többségük béremelésre kényszerül. A hatéves bérmegállapodás első két évében minden negyedik cég elhalasztotta a beruházását, hogy megpróbálja kitermelni a béremelést.","shortLead":"Pluszterhet jelent a cégeknek, hogy többségük béremelésre kényszerül. A hatéves bérmegállapodás első két évében minden...","id":"20190115_Nem_halogathatjak_tovabb_a_beremelest_a_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=687a648e-00fc-4c03-8cd6-9cb03af4be01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abceffe0-6b44-4e87-a498-c0a054e49aaf","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nem_halogathatjak_tovabb_a_beremelest_a_cegek","timestamp":"2019. január. 15. 14:52","title":"Nem halogathatják tovább a béremelést a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük előnyben, eltekintünk azonban azoktól az alapvető információktól, amelyek a saját helyzetünk és az előttünk álló kihívás mélyebb megértését biztosítanák.","shortLead":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük...","id":"20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2fc56-2dcd-4858-a9c1-e2b32ce306b3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","timestamp":"2019. január. 15. 13:15","title":"Miben és hogyan segíthet a figyelő hallgatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell választani a városligeti luxusétteremtől, a közérdekű adatigényléssel megszerzett pályázatuk viszont nem erről tanúskodik. Ebben világhírű vendégeikre, állami vezetők ajánlásaira és pazar fogadásokra hivatkoztak, sőt, váratlanul az is kiderült belőle, hogy az Orbán-kormány tavaly egy 100 fős rendezvényen náluk ünnepelte „alakuló kormányülést”. Közzétesszük, hogy milyen mintaétrendekkel kapták meg a megbízást, amit verseny nélkül, egyedüli indulóként nyertek el, és hogyan segíti a büfé előrendeléssel a kormánytisztviselők \"keresztény ünnepekre\" hangolódását.\r

","shortLead":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell...","id":"20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122a108f-30d0-4a61-a09f-648b51e3604d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","timestamp":"2019. január. 16. 11:00","title":"Itt a Gundel-menza pályázata: az Orbán-kormány alakulása volt a referenciájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dbda4b-64ba-44ab-8150-56dd199a75cf","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Első ígéretei között említette a sürgősségi ellátás rendbetételét Kásler Miklós miniszter, ám kiderült, a januártól bevezetett, újnak beharangozott rendszer 10 éve működik. Hónapokig tarthat, mire a betegek érzékelnek bármit is a kötelező besorolásból, vagyis a triázsból. ","shortLead":"Első ígéretei között említette a sürgősségi ellátás rendbetételét Kásler Miklós miniszter, ám kiderült, a januártól...","id":"20190114_surgossegi_kasler_triage_rendszer_zacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9dbda4b-64ba-44ab-8150-56dd199a75cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56efa2-fbb0-44a9-b939-9836d7c75d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_surgossegi_kasler_triage_rendszer_zacher","timestamp":"2019. január. 14. 20:00","title":"Új sürgősségi ellátás: a miniszter szerint siker, leteszteltük, tényleg így van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána csak három év múlva, 2022-ben láthat hasonlót. ","shortLead":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána...","id":"20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038f74e-7792-43de-883b-a244daf1522e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","timestamp":"2019. január. 15. 14:33","title":"Az évtized utolsó holdfogyatkozása lesz január 21-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","shortLead":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","id":"20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da0f943-bc67-49e2-bb38-38d02c9ad1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","timestamp":"2019. január. 16. 06:41","title":"A nap videója: az oldalszél nemcsak a repülőkre, az autókra is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ac4d1-d144-403d-b5a4-10daa7e6578d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyel nagykövetségnél emlékeztek Pawel Adamowiczra. ","shortLead":"A lengyel nagykövetségnél emlékeztek Pawel Adamowiczra. ","id":"20190115_Budapesten_is_gyertyat_gyujtottak_a_meggyilkolt_lengyel_politikus_emlekere__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990ac4d1-d144-403d-b5a4-10daa7e6578d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd10f159-4687-48c7-b1c6-eaef405bc9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Budapesten_is_gyertyat_gyujtottak_a_meggyilkolt_lengyel_politikus_emlekere__fotok","timestamp":"2019. január. 15. 18:26","title":"Budapesten is gyertyát gyújtottak a meggyilkolt lengyel politikus emlékére – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]