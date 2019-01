Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","shortLead":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","id":"20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce2e-2451-495d-bb9b-985665d84f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 05:58","title":"Már négy demokrata pályázik Trump helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Zamira Hadzsijeva az első, akin az új brit törvényt kipróbálják: be kell számolnia arról, hogy miből is származik családjának csillagászati vagyona. De az asszony egyelőre hallgat, ügyvédje pedig tiltakozik.","shortLead":"Zamira Hadzsijeva az első, akin az új brit törvényt kipróbálják: be kell számolnia arról, hogy miből is származik...","id":"20190115_Londonban_a_rendorseg_elkobozta_az_azeri_oligarcha_nejenek_egymillio_fontos_gyemantgyurujet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d28397-9e8d-48ac-9039-f7a0dfa9e398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Londonban_a_rendorseg_elkobozta_az_azeri_oligarcha_nejenek_egymillio_fontos_gyemantgyurujet","timestamp":"2019. január. 15. 11:19","title":"Londonban a rendőrség elkobozta az azeri oligarcha nejének kincset érő gyémántgyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény ellen és a szakszervezeti követelések teljesítéséért. Ezzel egy időben megmozdulásokat szerveznek az ottani magyarok több nyugat-európai városban is.","shortLead":"Január 19-én Budapesten, az összes megyeszékhelyen és több vidéki városban is demonstrációk lesznek a túlóratörvény...","id":"20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccdca12-a822-4c72-9051-6be247ceb712","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tiznel_is_tobb_europai_varosban_tuntetnek_szombaton","timestamp":"2019. január. 15. 12:24","title":"Túlóratörvény: tíznél is több európai városban tüntetnek szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon, valamint elismerte, hibázott.","shortLead":"Nem azt mondta Zakar Péter, ami megjelent a Délmagyar portálon, ezért pontosítást és kiegészítést írt ki a Facebookon...","id":"20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d73c44ab-73b0-488e-98af-ac843b99dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ba447-6f4f-4053-848f-db6d66655646","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szegedi_egyetemi_ugy_Nem_mondtam_hogy_az_onkormanyzat_semmibe_veszi_az_egyetemet","timestamp":"2019. január. 15. 15:11","title":"Szegedi egyetemi ügy: \"Nem mondtam, hogy az önkormányzat semmibe veszi az egyetemet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","shortLead":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","id":"20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e6756-3906-456b-a378-00927628b84a","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","timestamp":"2019. január. 16. 14:23","title":"Nyaki fájdalmai miatt visszavonul Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásában érdekelt pénzintézetek a konstrukció iránt, amely a januártól hatályos változások következtében egyedüli maradt a kedvezményesen, 34,5 százalékos adó- és járulékteher mellett nyújtható cafeteriaelemek között.","shortLead":"Egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásában érdekelt pénzintézetek a konstrukció...","id":"20190117_szep_kartya_cafeteria_kedvezmenyes_adozas_bankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb585ca-46c1-4d99-8c3b-8cf16e90ca76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_szep_kartya_cafeteria_kedvezmenyes_adozas_bankok","timestamp":"2019. január. 17. 05:46","title":"Roham indult a SZÉP-kártyákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1603fc12-e88a-4f10-98d4-8549eab8cd01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül végre (viszonylag) megfizethető valósággá válik a Nike önbefűző cipője, amit a Vissza a jövőbe-triológia óta követel magának a rajongótábor. Most egy kedvcsináló videó is készült róla.","shortLead":"Néhány hónapon belül végre (viszonylag) megfizethető valósággá válik a Nike önbefűző cipője, amit a Vissza...","id":"20190115_nike_hyperadapt_onbefuzos_cipo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1603fc12-e88a-4f10-98d4-8549eab8cd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c08eaf-f281-458d-889b-295d756abc61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_nike_hyperadapt_onbefuzos_cipo_video","timestamp":"2019. január. 15. 15:03","title":"Jön az igazi önbefűzős cipő, sejtelmes videót is mutat róla a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","shortLead":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","id":"20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce31eac2-5ddf-4557-84d7-70065a69c5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"A lengyel kormánypárt nem állít jelöltet a meggyilkolt gdanski főpolgármester helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]