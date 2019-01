Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91f3a85-ca21-49d5-9773-f00e65f044c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ 59. legerősebb bajnoksága a magyar.","shortLead":"A világ 59. legerősebb bajnoksága a magyar.","id":"20190122_Az_angolai_bajnoksag_csak_egy_kicsit_erosebb_az_NB_Inel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91f3a85-ca21-49d5-9773-f00e65f044c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ee7f7f-2a25-43cf-8605-2e9231864b57","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Az_angolai_bajnoksag_csak_egy_kicsit_erosebb_az_NB_Inel","timestamp":"2019. január. 22. 08:56","title":"Az angolai bajnokság csak egy kicsit erősebb az NB I-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt felszólaló politikusok arról beszéltek: a hatalom szintet lépett azzal, hogy a politikusverő biztonságiak helyett az ártatlan képviselők felelősségét vizsgálja. A tüntetés vége után a résztvevők a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáróra vonultak, a rendőrök egy darabig hagyták, majd igazoltatták, és lekísérték őket.","shortLead":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt...","id":"20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46b6231-7f07-4db5-bc2e-a11871b1c16c","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 18:15","title":"Az Ügyészségtől a Nyugati téri felüljáróhoz vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","shortLead":"Kettészakad az ország, ha ránézünk az álláskeresők térképére, annyira rossz a helyzet északkeleten.","id":"20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019017f1-5585-4744-ba6b-c45956a186e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_66_ezer_munkanelkuli_tobb_mint_egy_eve_nem_talalt_allast","timestamp":"2019. január. 22. 06:13","title":"66 ezer munkanélküli több mint egy éve nem talált állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékosnál is nagyobb emelkedést mértek egy év alatt.","shortLead":"Tíz százalékosnál is nagyobb emelkedést mértek egy év alatt.","id":"20190122_KSH_355_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda0015-6fcd-4ee9-a7f6-104e68b90c26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_KSH_355_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. január. 22. 09:06","title":"KSH: 355 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49","c_author":"Hont András","category":"kultura","description":"Három évtizede ment el a legnagyobb költőzseni.","shortLead":"Három évtizede ment el a legnagyobb költőzseni.","id":"20190122_A_teljesseg_folott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f19e7c5-1ce5-40f3-aaeb-c28e0d9cfe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4bc1ff-26d6-4ebb-a448-fd7b6df06cc5","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_A_teljesseg_folott","timestamp":"2019. január. 22. 17:50","title":"A teljesség fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót. Rengeteg ember a munkába menet és jövet a tokiói metróhálózatot használja. ","shortLead":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót...","id":"20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa8c15-46d2-4c70-ab9e-cca866cb23b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","timestamp":"2019. január. 22. 10:57","title":"Ingyenreggelit kapnak a metróvállalattól, ha korábban járnak munkába a tokióiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","id":"20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc3995-4d10-4cd8-be03-371416ad46a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","timestamp":"2019. január. 22. 06:50","title":"Mi lesz most a TV2-vel? Vajna még a halála előtti napokban is tárgyalt a tévé sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]