[{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sötétedés miatt reggelig felfüggesztik annak a kisrepülőgépnek a keresését, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el a radarképekről hétfőn este a La Manche csatorna felett.\r

","shortLead":"A sötétedés miatt reggelig felfüggesztik annak a kisrepülőgépnek a keresését, amely az angol élvonalbeli bajnokságban...","id":"20190123_emiliano_sala_cardiff_la_manche_csatorna_kisrepulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1f27d-caed-4b39-bd25-d98a7001d488","keywords":null,"link":"/sport/20190123_emiliano_sala_cardiff_la_manche_csatorna_kisrepulo","timestamp":"2019. január. 23. 19:25","title":"Továbbra sem találják Emiliano Salát, a Cardiff eltűnt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem lehet majd ott, pedig a szereplésével készült Roma című filmet tíz kategóriában is jelölték.","shortLead":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem...","id":"20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c68ebe8-6e27-43ef-a533-d9f00eff3f09","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","timestamp":"2019. január. 24. 14:40","title":"Nem engedik be az Egyesült Államokba a 10-szeresen Oscar-esélyes film mexikói szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Országszerte több centiméteresre hízott a hóréteg.","shortLead":"Országszerte több centiméteresre hízott a hóréteg.","id":"20190123_havazas_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce89d7f-bda1-42fa-8975-ad58b67fd761","keywords":null,"link":"/elet/20190123_havazas_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 23. 12:44","title":"Holnap újra rákezd a havazás, a Kékesen már 37 centi hullott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) között – közölte az MTI megkeresésére a vállalat kommunikációs osztálya csütörtökön.","shortLead":"A csütörtök reggel hat órakor elkezdődött egyhetes sztrájk ellenére folytatódnak a bértárgyalások az Audi Hungaria Zrt...","id":"20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dde081d-e537-47f0-8840-1e94298ccb3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_A_sztrajk_mellett_tovabb_folynak_a_bertargyalasok_a_gyori_Audi_gyarban","timestamp":"2019. január. 24. 15:48","title":"A sztrájk mellett tovább folynak a bértárgyalások a győri Audi-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte Vlagyimir Putyin és Nicolás Maduro kapcsolatát az amerikai külügyminiszter. A venezuelai politikai fordulat újabb frontot jelent a fagyos hidegháborús viszonyban.","shortLead":"Két korrupt ország szórja a közpénz és korlátozza a szabadságjogokat, miközben népeik éheznek – korábban így jellemezte...","id":"20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e79c95-275e-4e2f-93ea-3ed53ce9da48","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Venezuela_kozeledik_az_igazsag_pillanatahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:25","title":"Venezuela közeledik az igazság pillanatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonságának legolcsóbb kivitele mintegy 5,5 millió forintos áron startol. ","id":"20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3f65bb-23de-4884-9522-30b8eeb17f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_bearaztak_a_skoda_scalat_ennyibe_kerul_az_uj_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 24. 15:21","title":"Beárazták a Skoda Scalát, ennyibe kerül az új Golf-rivális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York megkerülhetetlen filmes dokumentátora.","shortLead":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York...","id":"20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8243571a-12b4-4c33-b74d-e9940a48d880","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","timestamp":"2019. január. 24. 14:00","title":"Meghalt Jonas Mekas, az amerikai avantgárd filmek \"keresztapja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]