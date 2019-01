Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A pénteken megjelent kormányhatározat a csillagászati összegű kínai vasút ügyét is Palkovics kezébe adta, aki egyébként eddig is a közlekedési tárcát is magában foglaló ITM-et vezette.","shortLead":"A pénteken megjelent kormányhatározat a csillagászati összegű kínai vasút ügyét is Palkovics kezébe adta, aki egyébként...","id":"20190125_A_BudapestBelgrad_vasutvonalert_felelos_kormanybiztos_lett_Palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6570e92b-adae-412a-ab54-c00d2b8b35f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_A_BudapestBelgrad_vasutvonalert_felelos_kormanybiztos_lett_Palkovics","timestamp":"2019. január. 25. 20:43","title":"A Budapest-Belgrád vasútvonalért felelős kormánybiztos lett Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adda806-631a-4df0-b8ea-5582b3cc6186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kamionosnak nagyon sietős dolga volt egy német főúton, amely felől nem is hagyott kétséget a többi közlekedő számára.","shortLead":"Ennek a kamionosnak nagyon sietős dolga volt egy német főúton, amely felől nem is hagyott kétséget a többi közlekedő...","id":"20190124_autos_video_kamion_zarovonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7adda806-631a-4df0-b8ea-5582b3cc6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64b41f-a3cc-4d3d-a8a5-465f769228f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_autos_video_kamion_zarovonal","timestamp":"2019. január. 25. 04:03","title":"Videó: több mint izgalmasra sikerült a kamionos záróvonalas előzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","shortLead":"Ammar Ramadan a Juventusban nevelkedett.","id":"20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba097743-9052-426e-a7e3-b457ca6d2a55","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Szir_legiost_igazolt_a_Fradi","timestamp":"2019. január. 24. 14:31","title":"Szír légióst igazolt a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","shortLead":"A Mars-hajó prototípusa kicsit összenyomódott.","id":"20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387d148a-828a-4053-ab4e-71d279dd9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb34b5-2f30-4a7f-a299-8868c91c2e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Feldontotte_a_szel_a_SpaceX_Csillaghajojat","timestamp":"2019. január. 25. 09:35","title":"Feldöntötte a szél a SpaceX Csillaghajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség, mintha jégen csúszna a kocsi, lényegében irányíthatatlanul.","shortLead":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség...","id":"20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf5c4c2-027a-4e88-8887-41f6cf5bdf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","timestamp":"2019. január. 25. 11:10","title":"Az aquaplaning az egyik leggonoszabb dolog az úton, úgy tűnik, van rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség határozata szerint azért nem Pintér Sándor belügyminiszter adott utasítást az MTVA fegyveres biztonsági őreinek, mert a saját főnökeik tették meg azt.","shortLead":"Az ügyészség határozata szerint azért nem Pintér Sándor belügyminiszter adott utasítást az MTVA fegyveres biztonsági...","id":"20190124_Ugyeszseg_A_kepviselok_teveostrommal_fenyegetoztek_negy_kepviselo_a_fegyveres_orokre_tamadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046cf366-d624-41e7-956b-289b9be4b33f","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Ugyeszseg_A_kepviselok_teveostrommal_fenyegetoztek_negy_kepviselo_a_fegyveres_orokre_tamadt","timestamp":"2019. január. 24. 15:35","title":"Ügyészség: A képviselők tévéostrommal fenyegetőztek, négy képviselő a fegyveres őrökre támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől a belügyminiszter.","shortLead":"Az utasításról szóló levelet az Index szerezte meg, ez alapján számoltak be arról, mit kért az intézményvezetőktől...","id":"20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2c7ea-8d7d-4b97-a9ee-6348e1320421","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Pinter_Sandor_kisokost_kuldott_a_belugyi_intezmenyvezetoknek_mit_csinaljanak_ha_ellenzeki_kepviselok_bukkannanak_fel","timestamp":"2019. január. 24. 14:15","title":"Pintér Sándor kisokost küldött a belügyi intézményvezetőknek, mit csináljanak, ha ellenzéki képviselők bukkannának fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5151fc3-608c-48db-a805-d8d7f17288f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy vásárlói oldalról mekkora nyomást érzékelt a gyártó a témában, mindenesetre itt az első nyitható tetejű lakóautója.","shortLead":"Nem tudni, hogy vásárlói oldalról mekkora nyomást érzékelt a gyártó a témában, mindenesetre itt az első nyitható tetejű...","id":"20190125_enyhen_bizarr_de_mostantol_mar_lakoautoval_is_kabriozhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5151fc3-608c-48db-a805-d8d7f17288f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a017c6-6c32-4db4-b306-c5f0de7054b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_enyhen_bizarr_de_mostantol_mar_lakoautoval_is_kabriozhatunk","timestamp":"2019. január. 25. 08:21","title":"Enyhén bizarr, de mostantól már lakóautóval is kabriózhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]