[{"available":true,"c_guid":"29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Brexit - A brit kilépés ellen tüntettek Írország és Észak-Írország határán","shortLead":"Brexit - A brit kilépés ellen tüntettek Írország és Észak-Írország határán","id":"20190126_Irek_demonstraltak_a_Brexit_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29402e1b-c6a8-4f00-9149-5b0710dcc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bda8ed3-2d7c-4c66-8c94-119a8c5144fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Irek_demonstraltak_a_Brexit_ellen","timestamp":"2019. január. 26. 21:00","title":"Írek demonstráltak a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk, hogy a társadalom szembesüljön a saját működésével” – mondja Horváth Kristóf.","shortLead":"A Tudás 6alom csoport színházi körülmények között mutatja be a közönségnek a romákhoz való viszonyát. „Azt akartuk...","id":"20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=678de3cc-630d-428f-9339-74f9fa1e2863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab394d6-ae7c-447c-ad15-73870b0f22c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Kenyelmesebb_rasszistanak_lenni_mint_beleallni_a_harcokba","timestamp":"2019. január. 25. 10:41","title":"„Kényelmesebb rasszistának lenni, mint beleállni a harcokba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat szerint ugyanis a pénzintézet verseny nélkül vihető, aminek a haszonélvezője ismét Mészáros Lőrinc lehet. Varázslatnak ígérkezik az állam által elvárt 200 milliárd forintnyi vételár előteremtése.","shortLead":"Álságos módon tesz eleget a kormány annak a vállalásának, hogy privatizálja a Budapest Bankot. A friss kormányhatározat...","id":"20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ad9d1-fe4a-46c8-9f9e-c481414d894c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Verseny_nelkul_viheti_a_Budapest_Bankot_is_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. január. 25. 13:51","title":"Verseny nélkül viheti a Budapest Bankot is Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b026ba-bcd2-41f7-8c94-c4e24cef5cab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren vonultak az egymást követő nyolcadik szombaton Belgrád utcáira Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve, akit azzal vádolnak, hogy autokratikus eszközökkel irányítja az országot.","shortLead":"Több ezren vonultak az egymást követő nyolcadik szombaton Belgrád utcáira Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását...","id":"20190126_Ismet_ezrek_vonultak_Belgrad_utcaira_a_szerb_elnok_lemondasat_kovetelve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b026ba-bcd2-41f7-8c94-c4e24cef5cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc7cc0-369d-4813-be83-0844aee18b42","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Ismet_ezrek_vonultak_Belgrad_utcaira_a_szerb_elnok_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. január. 26. 21:19","title":"Ismét ezrek tüntettek Belgrádban a szerb elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2), 5:7, 6:4-re legyőzte a cseh Petra Kvitovát, ezzel egyben hétfőtől ő lesz az új világelső.","shortLead":"A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2...","id":"20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd66adf-2cf9-4b1a-a1f4-fb5fc112d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18c8d70-7ddb-4b14-9545-96b95460f394","keywords":null,"link":"/sport/20190126_Oszaka_a_noi_bajnok_es_a_vilagelso","timestamp":"2019. január. 26. 12:53","title":"Oszaka a női bajnok és a világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","shortLead":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","id":"20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8a64f6-cce3-4cba-a1ba-330bddd8792e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","timestamp":"2019. január. 25. 13:31","title":"Nem vett fel egy elesett, sérült gyereket a busz, mert sáros volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","shortLead":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","id":"20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cd3d0b-e5a8-45b7-970c-5e9eff25614e","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","timestamp":"2019. január. 25. 17:47","title":"Egy perc alatt leszavazta a győri közgyűlés a túlóratörvényt elutasító javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felkereste a tragikus tűzeset helyszínét.","shortLead":"Felkereste a tragikus tűzeset helyszínét.","id":"20190125_Orban_Viktor_apokaliptikus_kepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69916826-c700-4906-b9d8-91773cf33720","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Orban_Viktor_apokaliptikus_kepen","timestamp":"2019. január. 25. 10:44","title":"Orbán Viktor apokaliptikus képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]