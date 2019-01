Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár dolgozóinak sztrájkja miatt - mondta a német autógyártó társaság egy szóvivője szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Legalább hétfőig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, a bajorországi Ingolstadtban a győri motorgyár...","id":"20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8364ea0d-c524-44a6-8d09-c4af788c9d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Hetfoig_biztosan_all_a_nemet_Audi_is_a_magyar_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Hétfőig biztosan áll a német Audi is a magyar sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","shortLead":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","id":"20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da280b1-1454-4e7b-a49f-8ffb8bbf10e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","timestamp":"2019. január. 30. 21:15","title":"Videón két durva megfordulás, záróvonal nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10af7756-9c14-4560-b3e0-e7d3ca12ee79","c_author":"","category":"kkv","description":"Orbán Viktor avatta kedden az új mélykúti vágóhidat, ahol háromszázötven munkahely teremtését emlegették az orosz pénzből is épült üzemben. 