[{"available":true,"c_guid":"d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján semmilyen saját tulajdonú járműve nincs. Akiknek van, ott is inkább a veterán vonal erősödik.","shortLead":"A fenti régi magyar közmondást erősíti, hogy a parlamenti képviselők többségének az idei nyilatkozatai alapján...","id":"20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d344c8f5-d52c-4b36-be70-73ce9892fb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d45e3-bcf5-4bd1-a7be-924279238946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_autok_kepviselo_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"„Tudja, melyik a legjobb autó? A céges” – a vagyonnyilatkozatok alapján a képviselők is így gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","shortLead":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","id":"20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286ac422-0210-44d7-b269-8e6e11d42691","keywords":null,"link":"/sport/20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","timestamp":"2019. január. 31. 07:59","title":"Lenullázta a Juventust az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyonnyilatkozatok jönnek-mennek, de egy valami biztos: Pintér Sándor vagyona óriási.","shortLead":"Vagyonnyilatkozatok jönnek-mennek, de egy valami biztos: Pintér Sándor vagyona óriási.","id":"20190201_pinter_sandor_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d194c2b-40a8-41f8-8a29-88537bbd1c87","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_pinter_sandor_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:52","title":"Pintér Sándor még mindig várja, hogy kifizessék a félmilliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798ff9af-48a5-4a94-8f72-a9b2973a9237","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bezártak a Városliget megújulásának szimbólumai, a Feszl-pavilonok. Van, aki szerint a 160 éves tervek alapján újjáépült pavilonok nem tudtak nyereségesen működni – a Városliget Zrt. szerint viszont az elvárt színvonalat nem tudták hozni.\r

","shortLead":"Bezártak a Városliget megújulásának szimbólumai, a Feszl-pavilonok. Van, aki szerint a 160 éves tervek alapján...","id":"20190201_Elhibazott_koncepcio_eredmenyekent_zartak_be_a_Feszlpavilonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798ff9af-48a5-4a94-8f72-a9b2973a9237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce051de-c445-4e57-962e-968b5c96d99b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Elhibazott_koncepcio_eredmenyekent_zartak_be_a_Feszlpavilonok","timestamp":"2019. február. 01. 11:53","title":"Elhibázott koncepció eredményeként zártak be a Feszl-pavilonok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szeptembertől már csak elméleti vita lesz, hogy a magán- vagy az állami kiadó tankönyve jobb-e, közismereti tárgyaknál döntő részben csak állami könyvek közül lehet majd választani, ingyen. A magánkiadók a szakképzésben teljesedhetnek ki. ","shortLead":"Szeptembertől már csak elméleti vita lesz, hogy a magán- vagy az állami kiadó tankönyve jobb-e, közismereti tárgyaknál...","id":"20190131_35_millio_tankonyv_tunhet_el_az_iskolakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d4e191-0b7d-48d3-8202-e8507414088f","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_35_millio_tankonyv_tunhet_el_az_iskolakbol","timestamp":"2019. január. 31. 11:10","title":"3,5 millió tankönyv tűnhet el az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Modern Városok Program keretében megépülő fedett uszoda a tervezett 5,6 milliárd forint helyett 8,8 milliárdba fog kerülni. A közbeszerzést elnyerő ZÁÉV Mészáros Lőrinc érdekeltsége.","shortLead":"A Modern Városok Program keretében megépülő fedett uszoda a tervezett 5,6 milliárd forint helyett 8,8 milliárdba fog...","id":"20190201_32_milliard_forinttal_dragabban_epit_uszodat_Zalaegerszegen_Meszaros_erdekeltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cd1d82-c407-4aa8-97a5-536b441de6ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_32_milliard_forinttal_dragabban_epit_uszodat_Zalaegerszegen_Meszaros_erdekeltsege","timestamp":"2019. február. 01. 14:55","title":"3,2 milliárd forinttal drágábban épít uszodát Zalaegerszegen Mészáros érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. A fiatalok körömlakklemosóval átitatott szivacsot gyújtottak meg, már korábban tervezgették, hogy valamit felgyújtanak. Úgy gondolták, ez jó hecc lesz. \r

","shortLead":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki...","id":"20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effaa863-8b99-445f-8f58-70776accb76a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szandekos_gyujtogatas_miatt_egett_ki_a_Karoli_kollegiuma","timestamp":"2019. február. 01. 13:29","title":"Szándékos gyújtogatás miatt égett ki a Károli kollégiuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök már arról beszél: felkészülnek a legrosszabbra.","shortLead":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági...","id":"20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde56547-dd62-43e8-8f3f-0f3cb126ac2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","timestamp":"2019. január. 31. 06:18","title":"Brexit: Brüsszel bebiztosította az Erasmus-ösztöndíjak fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]