Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió (EU) fogalmazott meg az iráni rakétaprogram és az ország emberi jogi gyakorlata miatt.","shortLead":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió...","id":"20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d92dd3-4c27-4222-84e3-e434f4e6fdc2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","timestamp":"2019. február. 05. 08:52","title":"Irán visszautasítja a rakétaprogramja és az emberi jogi gyakorlata miatti EU-s aggodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban itt is az Elios csinálta volna a projektet.","shortLead":"Korábban itt is az Elios csinálta volna a projektet.","id":"20190203_szombathely_led_vilagitas_csere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b854ee76-c683-462b-8eec-31f578967069","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_szombathely_led_vilagitas_csere","timestamp":"2019. február. 03. 12:25","title":"Szombathelyen LED-esre cserélik a közvilágítást, csak nem tudni ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"M. Péter állítólag otthon szenvedett súlyos balesetet.","id":"20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea9ae8e-6bc6-45ce-85b5-9b9750fa5c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb02f4-ed58-408b-a521-9c33dcb12c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meghalt_a_Dozsa_Gyorgy_uti_kabrios_M_Richard_korabbi_buntarsa","timestamp":"2019. február. 03. 14:07","title":"Meghalt a Dózsa György úti kabriós M. Richárd korábbi bűntársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","id":"20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eae71e-3e93-411b-a307-2776f58774ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2019. február. 04. 06:58","title":"Majdnem ezer forint a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat az az új 3D-s nyomtatási eljárás, amelyet a Kaliforniai Egyetem kutatói fejlesztettek ki. ","shortLead":"A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat...","id":"20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4273b08-c3c6-4e3e-bd3b-444dcc513827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d84885-09fd-4718-a033-308b87258ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_3d_nyomtatas_rodin_kaliforniai_egyetem_replicator_video","timestamp":"2019. február. 04. 10:03","title":"Felejtse el a 3D-nyomtatást, a Replikátor sokkal nagyobb durranás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, társa egy év börtönt kapott.","shortLead":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi...","id":"20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2238eb4-9c43-4801-bd2e-23125f8285b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Kézigránát alakú drogot rendelt a netről két zalai férfi, elítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit a tévedéséről – ezeknek a folyamatoknak a hátterét fejtegetik a szociálpszichológusok.","shortLead":"A társadalmi és politikai vitákban a felek hajlamosak akár a tények felett is átsiklani, nehéz meggyőzni valakit...","id":"201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b801912-e2b9-4668-939c-11b5575d314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de32817-fd72-4182-a326-93b19d9ec60d","keywords":null,"link":"/elet/201905__tenyek_tagadasa__naiv_realizmus__ideologiai_buborek__megallt_azesz","timestamp":"2019. február. 03. 12:30","title":"Ezért nem hat az észérv: a párthoz tartozás fontosabb, mint az igazság keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","shortLead":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","id":"20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec33ee50-3031-4917-b15f-a71cf413b55d","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 09:15","title":"Több mint tízezer Audi nem készült el a győri sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]