[{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","id":"20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f93c2f4-7473-4e91-928c-afdad6557ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","timestamp":"2019. január. 14. 09:30","title":"Péterfalvi: Szabályt sérthettek az ellenzéki képviselők az MTVA-székházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik Hollywoodjának” nem mindennapi fejlődéstörténetét.","shortLead":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik...","id":"20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd7c1a-a435-4f84-ac14-60868866a3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"A Szilícium-völgy urai – ma indul a National Geographic új sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére kerülne.","shortLead":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére...","id":"20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fef635-b828-4b4b-8863-74ff52347055","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","timestamp":"2019. január. 14. 13:39","title":"Rekordszámú szervátültetést végeztek tavaly a Semmelweis Egyetem klinikáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz címvédés idén a profi amerikaifutball-ligában, miután a tavalyi bajnok Philadelphia Eagles 20-14-re kikapott az első kiemelt New Orleans Saints vendégeként a Nemzeti Főcsoport (NFC) elődöntőjében. ","shortLead":"Nem lesz címvédés idén a profi amerikaifutball-ligában, miután a tavalyi bajnok Philadelphia Eagles 20-14-re kikapott...","id":"20190114_philadelphia_eagles_new_orleans_saints_nfl_rajatszas_nick_foles_drew_brees","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb16304-cd36-4a00-857c-fc4ece3fb784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bbf42e-ff6f-4716-80e3-a1955e725cee","keywords":null,"link":"/sport/20190114_philadelphia_eagles_new_orleans_saints_nfl_rajatszas_nick_foles_drew_brees","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"\"Vállalom ezt a vereséget\" – nem ismétlődik meg a csoda az NFL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint január 16-tól viszik ki. ","shortLead":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint...","id":"20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92074fe3-9288-4fea-9ef9-49f5d2672103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 14. 13:04","title":"Szerdától viszi ki a posta a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy az airbnb-je”. A magas kockázatú befektetésre specializálódott tőkéseknek megvannak a módszereik, hogyan kerüljék el a bukást. ","shortLead":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy...","id":"20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8bd05-12d3-4de6-baa0-673652f47953","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","timestamp":"2019. január. 13. 19:15","title":"Akik nem a lóra, hanem a zsokéra fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások és funkciók fejlesztésében. Most azt mondja, valóban nagy változás előtt állunk.","shortLead":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások...","id":"20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719d875f-5563-422c-9225-a62d7e6b1983","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","timestamp":"2019. január. 14. 09:03","title":"10-ből 4 ember elveszti a munkáját 15 éven belül – állítja egy nem kispályás szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a465ab-7062-448d-8b30-0891888af97e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Mindenki az ízlésének a rabja – Yann Moix francia író ezzel indokolja, hogy miért tartja láthatatlannak az ötven feletti nőket. Hogy lesz közügy abból a magánügyből, hogy valaki mire és kire gerjed? És miért nincs olyan, hogy valaki „túl öreg” a szerelemhez? Tisza Kata öregedéskutatóval beszéltük át Yann Moix mondatait. ","shortLead":"Mindenki az ízlésének a rabja – Yann Moix francia író ezzel indokolja, hogy miért tartja láthatatlannak az ötven...","id":"20190112_Zavarba_hozta_a_vilagot_az_50_eves_ferfi_akinek_nem_jonnek_be_az_50_eves_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a465ab-7062-448d-8b30-0891888af97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256631b5-a60d-4c9d-95fb-4945f6ec0b87","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Zavarba_hozta_a_vilagot_az_50_eves_ferfi_akinek_nem_jonnek_be_az_50_eves_nok","timestamp":"2019. január. 12. 17:30","title":"Zavarba hozta a világot az 50 éves férfi, akinek nem jönnek be az 50 éves nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]