[{"available":true,"c_guid":"f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak online adataik biztonságának védelmében, mert azok erősebbek és hatékonyabbak, mint a gyakran változtatott jelszavak.","shortLead":"A Kaspersky Lab kutatói azt tanácsolják a felhasználóknak, hogy egyéni, könnyen megjegyezhető jelszavakat használjanak...","id":"20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2f10beb-d7a6-48fc-9e37-e6ae6c6ff3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60779ea-a294-400d-94ce-406519f3acb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_kaspersky_lab_eros_jelszo_rendszeres_jelszocsere_egyedi_jelszo","timestamp":"2019. február. 05. 12:03","title":"Van két tévhit a jelszavakkal kapcsolatban, amit szinte mindenki elhisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","shortLead":"Az MTI csak annyit közölt, hogy Varga István bejelentette lemondását. ","id":"20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b782b3c3-82c0-489a-88e0-1d414ca22108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d24f1d-e92f-4b1e-a3d3-8827c8d544f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Le_is_mondott_a_kormanyhu_medaholding_vezetoje_miutan_elmondta_hogy_ellenzeki_lapokat_olvas","timestamp":"2019. február. 04. 20:38","title":"Le is mondott a kormányhű médaholding vezetője, miután bevallotta, hogy ellenzéki lapokat olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el, egy sportoló mindennapjain keresztül mutatva be a lélegzetelállító környezetet.","shortLead":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el...","id":"20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479388e3-8f89-4b1b-8531-b1b13f1e26d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","timestamp":"2019. február. 04. 21:03","title":"Meggyőzni a hezitálókat: újabb videóval mutatja az Apple, mire képes az iPhone Xs kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób tweetjei miatt. ","shortLead":"A gála házigazdájának decemberben Kevin Hartot kérték fel, de a színész két nap múlva visszalépett korábbi, homofób...","id":"20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc256bf8-ea3f-4bea-ab31-e94079ac7775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb21a9b-ac15-484a-a7a0-bbfc7e13b98b","keywords":null,"link":"/kultura/20190205_Oscar_gala_musorvezeto_dijatadok","timestamp":"2019. február. 05. 10:55","title":"Lehet, hogy harminc év után először nem lesz műsorvezetője az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d","c_author":"","category":"tudomany","description":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója. Egyébként egy olyan kampány része, ami arra figyelmeztet, hogy törődjünk a mentális egészségünkkel.","shortLead":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója...","id":"20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd54b3-8880-4a20-be36-2de0098e13ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","timestamp":"2019. február. 05. 13:12","title":"A tojás, ami lenyomta Kylie Jenner Instagramját, és jót tesz nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","shortLead":"Az eredetileg az olimpiára tervezett evezős központnak kell a hely, a Duna-ágat is kiszélesítik. ","id":"20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8a8335-5654-4a27-873f-a3325a5768f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab80769-2435-421e-b68d-3412ac61d681","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_125_hektarnyi_erdot_fognak_kiirtani_a_rackevei_Dunaagnal","timestamp":"2019. február. 06. 07:17","title":"12,5 hektárnyi erdőt fognak kiirtani a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, társa egy év börtönt kapott.","shortLead":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi...","id":"20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2238eb4-9c43-4801-bd2e-23125f8285b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Kézigránát alakú drogot rendelt a netről két zalai férfi, elítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión gasztronómiai konferencián és találkozón. \r

","shortLead":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión...","id":"20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60bdfb-e9b9-47bc-a745-6f097f856ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 04. 14:31","title":"Madridban megkóstolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]