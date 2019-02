Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","shortLead":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","id":"20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49f92-fea8-4f62-9b5b-eb776abebb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","timestamp":"2019. február. 06. 04:08","title":"Nézni is fáj szegény autós csatáját a garázskapuval - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és Dél-Budát összekötő Galvani-hidat. A tervezés és az engedélyezés 2-3 évbe fog telni, ezután kezdődhet az építkezés.","shortLead":"Bő négymilliárd forintért fogja megtervezni a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó két tervezőiroda a Csepelt és...","id":"20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dab2535-94af-4d2e-9973-f4bdf818a808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Eldolt_mennyibe_kerul_az_uj_budapesti_Dunahid_tervezese","timestamp":"2019. február. 06. 11:19","title":"Eldőlt, mennyibe kerül az új budapesti Duna-híd tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Jobbiknak alig van beleszólása a jövőjébe: sorsa azon múlik, hogy a Magyar Államkincstár és a NAV megkegyelmez-e a pártnak. Sneider Tamás elnök azzal számol, hogy a párt az idei két választáson még elindul, a 2022-es országgyűlési előtt lesz kétséges a sorsa. ","shortLead":"A Jobbiknak alig van beleszólása a jövőjébe: sorsa azon múlik, hogy a Magyar Államkincstár és a NAV megkegyelmez-e...","id":"201902065_jobbik_felszamolas_szamvevoszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70b8383-5aec-4cfe-a621-bb447444624a","keywords":null,"link":"/itthon/201902065_jobbik_felszamolas_szamvevoszek","timestamp":"2019. február. 06. 06:30","title":"Orbán érdeke nem a Jobbik beszántása, hanem lassú kivéreztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű szekta egyik tagját, a dán nemzetiségű Dennis Christensent.","shortLead":"Oroszországban – szélsőséges szervezethez való tartozás vádjával – hat év börtönbüntetésre ítélték a Jehova Tanúi nevű...","id":"20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70eddd9-df68-471b-aae5-baed75a2f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6cf091-20ce-437b-85ed-903f372cca54","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Hat_ev_borton_Oroszorszagban_Bibliaolvasasert","timestamp":"2019. február. 06. 10:42","title":"Hat év börtön Oroszországban Biblia-olvasásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell \"csak\" 1 millió euróba fog kerülni.","shortLead":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell...","id":"20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898a6717-d3a1-4643-94fb-b66ad89c74fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","timestamp":"2019. február. 07. 13:21","title":"A belépőszintű olcsó autó, ami még így is 320 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","shortLead":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","id":"20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b4dca-e903-4d62-a9cb-09113e765db0","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","timestamp":"2019. február. 06. 17:13","title":"Pénzt tudott spórolni a Posta, ráadásul nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akkor is jár a gyermekek után a családi juttatás, ha egy másik tagállamban élnek, az illető pedig nem dolgozik. ","shortLead":"Akkor is jár a gyermekek után a családi juttatás, ha egy másik tagállamban élnek, az illető pedig nem dolgozik. ","id":"20190207_Fontos_dontest_hozott_az_EU_birosaga_a_csaladi_ellatasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d4b0ae-06c9-4a58-85ff-e47d316eb116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Fontos_dontest_hozott_az_EU_birosaga_a_csaladi_ellatasokrol","timestamp":"2019. február. 07. 15:33","title":"Fontos döntést hozott az EU bírósága a családi ellátásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy moszkvai környéki kastélyban gyűltek össze Oroszország legismertebb boszorkányai, hogy varázslattal segítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt.","shortLead":"Egy moszkvai környéki kastélyban gyűltek össze Oroszország legismertebb boszorkányai, hogy varázslattal segítsék...","id":"20190206_Most_mar_minden_rendben_az_orosz_boszorkanyok_kialltak_Putyin_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f854321-2ca6-4c1d-879e-2a2eeaeff340","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Most_mar_minden_rendben_az_orosz_boszorkanyok_kialltak_Putyin_mellett","timestamp":"2019. február. 06. 16:53","title":"Most már minden rendben, az orosz boszorkányok kiálltak Putyin mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]