[{"available":true,"c_guid":"3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből készülnek el a jövő évi tokiói nyári olimpia medáljai, hogy így csökkentsék a világban egyre csak halmozódó e-szemetet.","shortLead":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből...","id":"20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aae249-4bab-4c7d-bf5e-47688ec34068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","timestamp":"2019. február. 08. 10:33","title":"Kidobott mobilokból készülnek a 2020-as tokiói olimpia érmei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","shortLead":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","id":"20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae705c3c-f389-43bc-896a-cc09d660c3d3","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Két orosz művész arra kéri az embereket, hogy adjanak vért a kiállításukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983c872-f2e3-434b-ba25-b3ba3144853c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy remek rajzban örökítette meg a szülők és a gyerekek biztonságról alkotott képének változását a Kaspersky Lab által felkért Chaz Hutton grafikus.","shortLead":"Egy remek rajzban örökítette meg a szülők és a gyerekek biztonságról alkotott képének változását a Kaspersky Lab által...","id":"20190208_kaspersky_lab_szulok_90es_evekben_szulok_most_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9983c872-f2e3-434b-ba25-b3ba3144853c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d0d23f-1cc3-4659-811b-c0e309c21aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_kaspersky_lab_szulok_90es_evekben_szulok_most_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. február. 08. 12:03","title":"Ez a rajz sokat elárul: szülők a '90-es években kontra szülők most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként pocskondiázott a Budapest-ügyi helyettes államtitkár. Lehet, hogy tényleg a kosz és a csikkek zavarják a kormányt, esetleg a tervezett vasúti kapcsolat miatt vitáznak, vagy amiatt, hogy egy stratégiai cég még nem az államé?","shortLead":"Vita van a kormány és a ferihegyi repteret üzemeltető Budapest Airport között, ennek látványos megnyilvánulásaként...","id":"20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6981b6-54b3-42a3-88f0-dd00e2969a1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_ferihegy_repter_schneller_budapest_airport","timestamp":"2019. február. 08. 14:15","title":"Nekiment a kormány a ferihegyi reptérnek, mi lehet a tét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár dolgot EP-választásról, ÁSZ-bírságról és depresszióról.



","shortLead":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár...","id":"20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f61ee-fdaa-4562-9eb5-44e69caf572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","timestamp":"2019. február. 08. 19:38","title":"A Jobbik önálló EP-listát állít, részletfizetést kér, és nem esik depresszióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak a zaklatások, a nyilvános megszégyenítések, a diszkriminatív intézkedések, illetve egyéb jogsértések – ezt az a vizsgálat állapította meg, amelyet az után indítottak, hogy tavaly a szervezet két tagja is öngyilkosságot hajtott végre. A magyar iroda igazgatója is nyilatkozott a magyarországi viszonyokról. ","shortLead":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak...","id":"20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00beab2b-0210-4de6-a8b7-fb31ed4e19dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","timestamp":"2019. február. 07. 14:02","title":"A súlyos vádak után őszinte szembenézés az Amnesty-nél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c7548d-1078-4dae-991f-dc6862c891a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több száz orosz és kínai hírszerző ügynök tevékenykedik Brüsszelben - figyelmeztet egy friss jelentésében az Európai Unió külügyi szolgálatának (EEAS) belbiztonsági részlege. Erről a Die Welt című német napilap számolt be szombaton meg nem nevezett uniós diplomatákra hivatkozva.","shortLead":"Több száz orosz és kínai hírszerző ügynök tevékenykedik Brüsszelben - figyelmeztet egy friss jelentésében az Európai...","id":"20190209_Orosz_es_kinai_kemekkel_van_tele_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c7548d-1078-4dae-991f-dc6862c891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b892c7-74c9-4eb3-97f4-4dc61b5e95b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Orosz_es_kinai_kemekkel_van_tele_Brusszel","timestamp":"2019. február. 09. 08:57","title":"Orosz és kínai kémekkel van tele Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási bizottság.



","shortLead":"94-en jelentkeztek, hogy indulnánk Ukrajna elnöki posztjáért, összesen 44-et regisztrált közülük a választási...","id":"20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3aea58-1e4f-4b77-8559-da507bc9fa81","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Kisebb_tomeg_palyazik_Ukrajna_elnoki_szekere","timestamp":"2019. február. 08. 18:08","title":"Kisebb tömeg pályázik Ukrajna elnöki székére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]