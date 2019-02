Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas programjait. Ezúttal sem akármivel bővült a paletta: a több mint 20 éves Resident Evil 2 nem csak vadonatúj köntösben tért vissza, ijesztőbb és nehezebb is, mint a széria eddigi részei. És pont ezek miatt annyira jó.","shortLead":"A japán játékgyártók egyik legfontosabbja, a Capcom mostanság nem tud hibázni, sorra jelenteti meg izgalmas...","id":"20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4311d35e-1d6e-4c09-bc7f-a31ede3508df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b90d435-0d65-4a82-83e8-724bfb9ce04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_capcom_resident_evil_2_remake_teszt_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 09. 20:00","title":"Még soha nem volt ilyen nehéz zombikat likvidálni – célkeresztben a Resident Evil 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt a kormány a ferihegyi repülőtér üzemeltetőjének; Magyar Nemzet néven jelenik meg a Magyar Idők. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt...","id":"20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73438c3-30cd-436c-bb29-31424c449fe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","timestamp":"2019. február. 10. 07:00","title":"És akkor újabb tízmilliárdokba kerülnek nekünk a kormány döntései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy Miklós a királyt, Kádár János a forradalmat, Orbán Viktor pedig a rendszerváltást.","shortLead":"A politológus-professzor szerint Horthy és Kádár is elárult valamit, ráadásul ugyanazt. Korábbi meggyőződésüket. Horthy...","id":"20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783f6fb1-5fd8-441d-bc80-cdb0339e7f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c5dda-a3e1-41f2-9ec4-1355be539472","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Bozoki_Orban_elarulta_a_rendszervaltast","timestamp":"2019. február. 10. 10:00","title":"Bozóki András: Orbán elárulta a rendszerváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházás a haderőfejlesztés legdrágább darabja lenne. ","shortLead":"A beruházás a haderőfejlesztés legdrágább darabja lenne. ","id":"20190211_Uj_legvedelmi_rendszert_venne_a_kormany_errol_targyalhatnak_ma_Pompeoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe6faf1-eb7f-43ad-99c1-2b717039ad4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190211_Uj_legvedelmi_rendszert_venne_a_kormany_errol_targyalhatnak_ma_Pompeoval","timestamp":"2019. február. 11. 06:59","title":"Új légvédelmi rendszert venne a kormány, erről tárgyalhatnak ma Pompeóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","shortLead":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","id":"20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a17cf19-5dca-49e0-9a5b-e76e9c4b0252","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","timestamp":"2019. február. 09. 18:14","title":"Árokba hajtott egy autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84583c5-f7ec-43a8-8794-86bc3e9c086f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a díjakat a huszadik Story Gálán. ","shortLead":"Átadták a díjakat a huszadik Story Gálán. ","id":"20190209_Story_Gala_Onodi_Eszter_lett_az_ev_szinmuvesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84583c5-f7ec-43a8-8794-86bc3e9c086f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c5e6-5f0a-4a14-b688-dd21863d56b4","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Story_Gala_Onodi_Eszter_lett_az_ev_szinmuvesze","timestamp":"2019. február. 09. 21:55","title":"Story Gála: Ónodi Eszter lett az év színművésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65f3420-3c65-4ad4-a895-6e1d2a063baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Repkedtek a milliók, tombolt a közönség Orbán Viktor évértékelőjén.","shortLead":"Repkedtek a milliók, tombolt a közönség Orbán Viktor évértékelőjén.","id":"20190210_Hetpontos_akciotervvel_porgetne_a_gyerekszamot_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b65f3420-3c65-4ad4-a895-6e1d2a063baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fecae8-a91f-437b-9a87-5c943e961cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Hetpontos_akciotervvel_porgetne_a_gyerekszamot_Orban","timestamp":"2019. február. 10. 15:56","title":"Hétpontos akciótervvel pörgetné a gyerekszámot Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két csoportot.","shortLead":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két...","id":"20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6e076a-6780-4c72-8a27-510471160aff","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 15:55","title":"\"Fuck nazis!\" - antifasiszták tüntetnek a Becsület napi megemlékezés miatt Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]