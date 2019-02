Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető kurzusok. ","shortLead":"Pályázni lehetne a nyelvi kurzusokra, és első ránézésre a program jóval többe kerülne, mint a piacon jelenleg elérhető...","id":"20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7216b4-e710-4d6c-acf5-63fe6262bc1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Ket_ev_mulva_mehetnenek_eloszor_az_ingyenes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_a_diakok","timestamp":"2019. február. 12. 11:06","title":"Két év múlva mehetnének először az ingyenes külföldi nyelvtanfolyamra a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több országban is használnak már elektronikus rendszert a képviselő-választások és népszavazások lebonyolításához. Svájcban most arra biztatják az embereket, a tesztidőszak során próbálják meg feltörni a rendszert.","shortLead":"Világszerte több országban is használnak már elektronikus rendszert a képviselő-választások és népszavazások...","id":"20190213_svajc_elektronikus_szavazorendszer_evoting_pit_bug_bounty_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5094f-2379-4e5b-a302-7bcd7955cbd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_svajc_elektronikus_szavazorendszer_evoting_pit_bug_bounty_program","timestamp":"2019. február. 13. 10:03","title":"42 millió forintot fizetnek ki Svájcban azoknak, akik hibát találnak a kormány e-szavazásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","shortLead":"Orbán Viktor évadnyitó beszédet tart a frakciónak, ezzel kezdenek.","id":"20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce807ad3-1a8f-420b-953f-5074c9ee6aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Kezdodik_a_Fidesz_frakcioulese_bevandorlas_es_csaladok_a_tema","timestamp":"2019. február. 13. 08:31","title":"Kezdődik a Fidesz frakcióülése: bevándorlás és családok a téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365520f-3c12-4254-92b9-b1fd1a2f4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csakis díjazni lehet a Marvel marketingeseinek igyekezetét, akik a közelgő Marvel Kapitány című filmhez olyan weboldalt készítettek, amely egy rövid időutazással is felér. ","shortLead":"Csakis díjazni lehet a Marvel marketingeseinek igyekezetét, akik a közelgő Marvel Kapitány című filmhez olyan weboldalt...","id":"20190212_retro_weboldal_marvel_kapitany_szuperhosfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1365520f-3c12-4254-92b9-b1fd1a2f4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d6b28f-7e07-4b25-93c8-8a4dc73d7152","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_retro_weboldal_marvel_kapitany_szuperhosfilm","timestamp":"2019. február. 12. 17:03","title":"Nagyon retro, mégis nagyon hangulatos weboldalt csináltak a Marvel új szuperhősfilmjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd41a6-0612-49b9-b43c-ca665e2ec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkája újdonságát élőben először a márciusi Genfi Autószalonon lehet majd megtekinteni.","shortLead":"A VW konszern cseh márkája újdonságát élőben először a márciusi Genfi Autószalonon lehet majd megtekinteni.","id":"20190213_ilyen_meno_a_skoda_uj_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd41a6-0612-49b9-b43c-ca665e2ec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20b452b-cda3-456e-9de9-ffede13185ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_ilyen_meno_a_skoda_uj_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2019. február. 13. 11:21","title":"Ilyen menő a Skoda új elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról, hogy New Yorkban ötven évvel ezelőtt tört ki összecsapás a meleg felvonulók és a rendőrség között, hogy a mostani felvonulás útvonalába eső közlekedési lámpákon azonos nemű párokat ábrázoló ábrákkal helyettesíti a hagyományos figurákat.","shortLead":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról...","id":"20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eab34e3-a4f5-42b4-b0ce-bfa513b9220f","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Azonos nemű párokat ábrázoló közlekedési lámpák is lesznek Kölnben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f0e5d-822c-473f-8d4c-263f33bf0ed6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március végéig nem tudjuk meg a távozás feltételeit?","shortLead":"Március végéig nem tudjuk meg a távozás feltételeit?","id":"20190212_A_Brexit_elotti_napokra_halaszthatjak_a_dontest_a_britek_a_kilepesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66f0e5d-822c-473f-8d4c-263f33bf0ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f981b8-6084-4b89-8d9e-5d1592eee0a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_A_Brexit_elotti_napokra_halaszthatjak_a_dontest_a_britek_a_kilepesrol","timestamp":"2019. február. 12. 14:00","title":"A Brexit előtti napokra halaszthatják a döntést a britek a kilépésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba csütörtökön.","shortLead":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba...","id":"20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4de224-ede8-4c87-8d16-62e98015926b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","timestamp":"2019. február. 12. 17:37","title":"Megint füstölni fog a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]