[{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két legkeményebb cikkelyt az új szerzői jogi irányelvből. A jelek szerint ebből nem lett semmi, a visszaszámlálás pedig már el is indult.","shortLead":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két...","id":"20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c687f87b-6a7c-4448-a8d0-78130d45aef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","timestamp":"2019. február. 14. 09:33","title":"Tavasszal szavaznak a törvényről, ami végleg megváltoztatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1942aa10-a2a1-4c80-b875-98d1b4e1bc02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a telefonok kijelzője egyre több mindennek képes ellenállni, egy problémát továbbra sem sikerült orvosolni. Azt, hogy úgy lehessen rágcsálnivalót fogyasztani, hogy a képernyő közben nem lesz sem morzsás, sem maszatos. Ígéretes próbálkozásokból azonban nem egy van, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Bár a telefonok kijelzője egyre több mindennek képes ellenállni, egy problémát továbbra sem sikerült orvosolni. Azt...","id":"20190214_zsiros_maszatos_kijelzo_eves_kozbeni_mobilozas_okostelefon_chips","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1942aa10-a2a1-4c80-b875-98d1b4e1bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4060c968-5106-4457-8134-8b461a4a55b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_zsiros_maszatos_kijelzo_eves_kozbeni_mobilozas_okostelefon_chips","timestamp":"2019. február. 14. 14:33","title":"Itt az emberiség újabb nagy találmánya: az egykezes chips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","shortLead":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","id":"20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a26527a-6df2-4e47-bd88-8563ffc987bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","timestamp":"2019. február. 14. 14:27","title":"A tojások után most tintát kapott az arcába az albán kormányfő, amiért beszólt az ellenzéknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\", pedig közpénzből íratta meg a Miniszterelnökség a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A tudományos művet a kormány kifejezetten ezzel a címmel rendelte meg, és díjmentesen elérhető lesz a köz számára. Meglátjuk, mennyiben felel meg annak az Orbán Viktor által kitűzött célnak, hogy közvetlen gazdasági hasznot kell hajtania.","shortLead":"Hiába kérdeztük, nem árulják el előre, miről szól az érdekfeszítő című \"Budapest-jelentés a keresztényüldözésről\"...","id":"20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0ccb94-b9f8-4693-9a94-acc5e086f671","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_68_millioert_rendelt_az_Orbankormany_konyvet_a_keresztenyuldozesrol","timestamp":"2019. február. 14. 07:00","title":"6,8 millióért íratott könyvet a keresztényüldözésről az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","shortLead":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","id":"20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdc899d-abf4-4d14-9409-fe5c28fb4108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","timestamp":"2019. február. 13. 13:01","title":"300 milliárd forintba kerül Orbán családvédelmi terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","shortLead":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","id":"20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacc32f5-f24a-4a53-9caf-e631bcb43463","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 13. 13:57","title":"A kávéfőzős szarvasi gyár jövőjéről tárgyalt a polgármester és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerdán elhunyt író, költő, műfordító korábban gyakran megfordult a Lánchíd Sörözőben, ahol rá emlékeztek.","shortLead":"A szerdán elhunyt író, költő, műfordító korábban gyakran megfordult a Lánchíd Sörözőben, ahol rá emlékeztek.","id":"20190214_tandori_dezso_gyasz_emlekezes_lanchid_sorozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116ee911-9fa4-4b61-acc3-d35a91782d34","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_tandori_dezso_gyasz_emlekezes_lanchid_sorozo","timestamp":"2019. február. 14. 06:53","title":"Megindító bejegyzésben búcsúzik Tandori Dezsőtől a törzshelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]