[{"available":true,"c_guid":"0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint az öröklétben hisz. A staféta átadását személyes viták, megcsalások és árulások nehezítik, a gazdasági és jogi döntések ezeknek csak a tünetei, állítja a nemzetközi Family Business Network magyar szervezetét vezető Boross Dávid.","shortLead":"Egy hullámban öregszenek ki a kiemelten fontos családi vállalkozások vezetői, de többségük a jelek szerint...","id":"20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac083c3-b31c-4597-927e-3347a8a52e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1d9364-3448-40e6-b67d-52572205cb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Ne_az_alapito_sirja_felett_vesszenek_ossze__szazmilliardok_forognak_kockan_a_generaciovalto_csaladi_vallalkozasoknal","timestamp":"2019. február. 20. 17:40","title":"„Ne az alapító sírja felett vesszenek össze" – milliárdok forognak kockán a generációváltó családi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ha többen költözködnek, többet kell vásárolni – ebben bíznak a kereskedelemben dolgozók.","shortLead":"Ha többen költözködnek, többet kell vásárolni – ebben bíznak a kereskedelemben dolgozók.","id":"20190219_Dorzsolhetik_a_tenyeruket_a_butorboltok_es_a_barkacsaruhazak_tulajdonosai_a_kormany_terveit_latva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b754b-0fef-424a-a834-97de33b8716c","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Dorzsolhetik_a_tenyeruket_a_butorboltok_es_a_barkacsaruhazak_tulajdonosai_a_kormany_terveit_latva","timestamp":"2019. február. 19. 06:26","title":"Dörzsölhetik a tenyerüket a bútorboltok és a barkácsáruházak tulajdonosai a kormány terveit látva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52de316c-c5cc-4338-89db-d93bd9489a9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először találtak bőrlenyomatot is tartalmazó megkövesedett lábnyomokat a legkisebb ismert dinoszaurusztól, a Minisauripustól kínai és dél-koreai paleontológusok.","shortLead":"Először találtak bőrlenyomatot is tartalmazó megkövesedett lábnyomokat a legkisebb ismert dinoszaurusztól...","id":"20190219_legkisebb_ismert_dinoszaurusz_labnyoma_borlenyomat_minisauripus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52de316c-c5cc-4338-89db-d93bd9489a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7beab7-8143-4de9-b62b-fb380b3cac4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_legkisebb_ismert_dinoszaurusz_labnyoma_borlenyomat_minisauripus","timestamp":"2019. február. 19. 14:03","title":"Ritka lelet került elő a dinoszauruszról, melynek mindössze 2 centis talpa volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett iktatni, ezért megdrágult a Szent Imre téri buszpályaudvar áttervezése.","shortLead":"A csepeli polgármester utólag kérte, hogy a megállók fedettek legyenek, ráadásul még egy plusz zöldfalat is be kellett...","id":"20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc54d54-2347-41fb-a692-4246253836bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959c87b7-e044-4ced-8855-2837f0667429","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_40_szazalekkal_dragult_az_egyik_nagy_budapesti_buszpalyaudvar","timestamp":"2019. február. 19. 16:23","title":"40 százalékkal drágult az egyik nagy budapesti buszpályaudvar tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Falu Programba öntött pénz lyukas zsákba megy, ha nem kötik fel a gatyát a gazdálkodók. Ez derült ki a mezőhegyesi gazdafórumon, ahol a program szerint a magyar agrárium befolyásos vezetői tartottak előadást. ","shortLead":"A Magyar Falu Programba öntött pénz lyukas zsákba megy, ha nem kötik fel a gatyát a gazdálkodók. Ez derült ki a mezőhegyesi gazdafórumon, ahol a program szerint a magyar agrárium befolyásos vezetői tartottak előadást. ","shortLead":"A Magyar Falu Programba öntött pénz lyukas zsákba megy, ha nem kötik fel a gatyát a gazdálkodók. Ez derült ki...","id":"20190220_A_gazdaknak_kellene_eletet_lehelni_a_Magyar_Falu_Programba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b395d1-03c5-4ce0-8b5f-24ced0f4a750","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_A_gazdaknak_kellene_eletet_lehelni_a_Magyar_Falu_Programba","timestamp":"2019. február. 20. 14:17","title":"Lázár János hallgatott egy jót az agrárium nagyágyúival rendezett fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk.","shortLead":"32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá válaszolniuk.","id":"20190220_Visszavasarolhatjak_otthonaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_ugyfelei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc1c38-03ac-451d-9e02-078b347ada93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Visszavasarolhatjak_otthonaikat_a_Nemzeti_Eszkozkezelo_ugyfelei","timestamp":"2019. február. 20. 09:10","title":"Visszavásárolhatják otthonaikat a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8110ec-6e24-4f7d-a1b8-da7a63ed2cd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valaki megint egy James Bond filmben érezte magát. ","shortLead":"Valaki megint egy James Bond filmben érezte magát. ","id":"20190218_Ilyen_igazan_profi_autopalyadij_csalo__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef8110ec-6e24-4f7d-a1b8-da7a63ed2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765eb0fd-ac0e-4c99-bbb3-498b0fe2c227","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Ilyen_igazan_profi_autopalyadij_csalo__video","timestamp":"2019. február. 19. 04:04","title":"Ilyen egy igazán profi autópályadíj csaló - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","shortLead":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","id":"20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd421bb4-5154-46a9-99de-fc60bbf7ba6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","timestamp":"2019. február. 20. 15:20","title":"Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcont