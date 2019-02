Az igen: a Xiaomi új telefonja videózásban a Huawei legjobb mobilját is veri

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","shortLead":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","id":"20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a922a192-c6ca-4a25-8f1c-da19727d54e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","timestamp":"2019. február. 18. 17:47","title":"Mérgező fűszert találtak, ha vett belőle, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő lakosság számára az az okosablak, melyet kínai kutatók fejlesztenek. A nagyméretű, átlátszó ablakokhoz alkalmazható technológia megváltoztatja a fény intenzitását, miközben hatásosan szűri a szmogban lévő finomszemcsés anyagot. ","shortLead":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő...","id":"20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd21234-5ddc-46c2-b321-6d17502c8b4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","timestamp":"2019. február. 20. 08:03","title":"Itt a csodaablak: ilyet kellene tenni minden lakásba, meghálálna magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Házi őrizetéből lépett meg, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásában.","shortLead":"Házi őrizetéből lépett meg, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásában.","id":"20190218_Megszokott_egy_fogoly_Siofokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15433007-a4e2-4719-aa7f-0356ca4bb7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Megszokott_egy_fogoly_Siofokon","timestamp":"2019. február. 18. 18:15","title":"Megszökött egy fogoly Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra a legutóbbi kormányhatározatban.","shortLead":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra...","id":"20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708236-651a-41e9-8458-b2849892e7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","timestamp":"2019. február. 18. 21:55","title":"Milliárdokat adott a kormány határon túli \"vallásos könnyűzenére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket felismerni – mutat rá könyvében Thomas L. Friedman, a New York Times publicistája. A szülőknek és leendő szülőknek ezzel kapcsolatban az alábbi kérdés elkerülését ajánlja.","shortLead":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket...","id":"20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d9a6c-31c0-4d96-8860-b9bba2f0fd80","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","timestamp":"2019. február. 19. 13:15","title":"Egy kérdés, amivel sose zargassuk a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic az első márka, amely elérte a százmillió követőt az Instagram képmegosztó szolgáltatában.","shortLead":"A National Geographic az első márka, amely elérte a százmillió követőt az Instagram képmegosztó szolgáltatában.","id":"20190219_Beerte_egy_marka_a_celebeket_az_Instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08adf734-9b5f-40d3-a3f1-af17ecb946b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_Beerte_egy_marka_a_celebeket_az_Instagramon","timestamp":"2019. február. 19. 19:16","title":"Beérte egy állati márka a legnagyobb celebeket az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg jóval olcsóbban a konkurens modelleknél. A cégnél nem titoktartók: rengeteg részlet, sőt már egy igazi fotó is kikerült a készülékről.","shortLead":"A Galaxy S10-esekkel egy napon, szerdán mutatja be a Xiaomi az eddigi legszebb és legerősebb telefonját, nem mellesleg...","id":"20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3f48a-dd89-4a27-875c-af0d41f79663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi_9_specifikacio","timestamp":"2019. február. 19. 12:03","title":"Egyre többet tudni (és látni) a Xiaomi új, Galaxy S10-ütő csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]