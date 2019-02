Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nincs két egyforma vagy tökéletesen összeillő ember” – mondja Füredi Krisztián szexuálpszichológus, párterapeuta, aki szerint nagyon személyes kérdés, hogy mi az, amit el tudunk fogadni a másikban, és mi az, amit már nem. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"„Nincs két egyforma vagy tökéletesen összeillő ember” – mondja Füredi Krisztián szexuálpszichológus, párterapeuta, aki...","id":"20190221_Orok_kerdes_hogy_meddig_erdemes_tenni_egy_kapcsolatert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b534bf-9cea-492a-9219-3144dfb5d049","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190221_Orok_kerdes_hogy_meddig_erdemes_tenni_egy_kapcsolatert","timestamp":"2019. február. 21. 07:45","title":"Örök kérdés, hogy meddig érdemes tenni egy kapcsolatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","shortLead":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","id":"20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2953641f-0807-40d8-8a0b-0ef01db374c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","timestamp":"2019. február. 21. 09:56","title":"Ennyibe kerül majd itthon egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3d62f4-f540-42cb-a0c9-f45aa3dd8b91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 64 éves férfi egy rosszul beültetett kanül miatt halhatott meg, a család azt várja, a kórház ismerje el felelősségét.","shortLead":"A 64 éves férfi egy rosszul beültetett kanül miatt halhatott meg, a család azt várja, a kórház ismerje el felelősségét.","id":"20190219_Nem_most_kellett_volna_meghalnia__ezzel_vigasztalta_egy_orvos_az_elhunyt_csaladjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3d62f4-f540-42cb-a0c9-f45aa3dd8b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e6440d-198a-445a-8b2b-c4b6d39baccc","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Nem_most_kellett_volna_meghalnia__ezzel_vigasztalta_egy_orvos_az_elhunyt_csaladjat","timestamp":"2019. február. 19. 19:57","title":"\"Nem most kellett volna meghalnia\" - ezzel vigasztalta egy orvos az elhunyt családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","shortLead":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","id":"20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde1288-0387-45ff-a553-358b0de0bbab","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","timestamp":"2019. február. 20. 16:58","title":"Majdnem húsz évig börtönben maradnak a kislányukat halálra éheztető szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bab8975-d92b-468b-b938-d766c4c59cda","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201908_ellentmondo_gyilkossagi_adatok_azeurostatszerint_ketszer_annyi_tortent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bab8975-d92b-468b-b938-d766c4c59cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893039d-17fa-4f9f-a5ef-bb9e8283e346","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.08/201908_ellentmondo_gyilkossagi_adatok_azeurostatszerint_ketszer_annyi_tortent","timestamp":"2019. február. 20. 00:00","title":"Ellentmondó gyilkossági adatok: az Eurostat szerint kétszer annyi történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","shortLead":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","id":"20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de4657e-2de8-4141-9c3b-25c775fdf9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","timestamp":"2019. február. 21. 10:18","title":"Úgy összeverte zárkatársát egy elítélt Szegeden, hogy most vádat emelnek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ff437d-48be-43d5-a754-6c58ff45df0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Xiaomi mai rendezvényének sztárja egyértelműen a Galaxy S10-konkurensnek szánt Mi 9 okostelefon volt, azért a kínai gyártó mást is kihúzott a kalapból.","shortLead":"Bár a Xiaomi mai rendezvényének sztárja egyértelműen a Galaxy S10-konkurensnek szánt Mi 9 okostelefon volt, azért...","id":"20190221_xiaomi_mi_9_se_bejelentese_snapdragon_712_lapkakeszlettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ff437d-48be-43d5-a754-6c58ff45df0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb2c8d7-37df-4b87-9c94-9059773cf1a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_xiaomi_mi_9_se_bejelentese_snapdragon_712_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. február. 21. 10:03","title":"Olcsóbb változata is van a Xiaomi új csúcstelefonjának, ráadásul a Qualcomm vadonatúj lapkakészlete került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter az izraeli lapban magyarázta a bizonyítványt.","shortLead":"A magyar külügyminiszter az izraeli lapban magyarázta a bizonyítványt.","id":"20190221_Szijjarto_a_Jerusalem_Postnak_Nem_azert_utaljuk_Sorost_mert_zsido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2135fdeb-b660-4087-8c29-efaad5209144","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Szijjarto_a_Jerusalem_Postnak_Nem_azert_utaljuk_Sorost_mert_zsido","timestamp":"2019. február. 21. 11:53","title":"Szijjártó a Jerusalem Postnak: Nem azért utáljuk Sorost, mert zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]