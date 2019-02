Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"Németh András","category":"hetilap","description":"Súlyos belpolitikai és gazdasági válsággal küszködik az Európa legszegényebb államaként számon tartott Moldova, ahol a vasárnapi választáson az EU- és a Moszkva-párti erők csapnak össze.","shortLead":"Súlyos belpolitikai és gazdasági válsággal küszködik az Európa legszegényebb államaként számon tartott Moldova, ahol...","id":"201908__moldova_valaszt__renitens_elnok__moszkva_es_brusszel_kozott__merre_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5590b7-086a-48f3-9bd0-80bb5f053944","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.08/201908__moldova_valaszt__renitens_elnok__moszkva_es_brusszel_kozott__merre_at","timestamp":"2019. február. 20. 00:00","title":"Merre át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csontos Csaba szerint komoly határátlépés a magyar kormány részéről, hogy egy jelenleg is aktív, európai vezető politikust támadnak. ","shortLead":"Csontos Csaba szerint komoly határátlépés a magyar kormány részéről, hogy egy jelenleg is aktív, európai vezető...","id":"20190220_Soros_Gyorgy_alapitvanyanak_is_megvan_a_velemenye_a_kormany_legujabb_plakatkampanyarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7c3686-427d-45f9-a984-1ad3ea103a67","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Soros_Gyorgy_alapitvanyanak_is_megvan_a_velemenye_a_kormany_legujabb_plakatkampanyarol","timestamp":"2019. február. 20. 11:49","title":"A Soros-alapítványok szóvivőjének is megvan a véleménye a kormány plakátkampányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 11,3 százalékkal nőtt a magyar átlagbér.","shortLead":"Egy év alatt 11,3 százalékkal nőtt a magyar átlagbér.","id":"20190221_330_ezer_forintos_brutto_atlagbert_mert_a_KSH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d27525-4ac9-41b9-9aef-d46f6d54485f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_330_ezer_forintos_brutto_atlagbert_mert_a_KSH","timestamp":"2019. február. 21. 09:38","title":"330 ezer forintos bruttó átlagbért mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszernek milyen hatása van az emberi szervezetre.","shortLead":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk...","id":"20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735f282-6269-4cee-9a65-4c3a91eb1ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_5g_mobilhalozatok_egeszsegugyi_kockazat","timestamp":"2019. február. 21. 12:33","title":"Tudósok leállítanák az 5G-s mobilhálózatok aktiválását, mert még nem tudhatjuk, milyen hatásuk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","shortLead":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","id":"20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a498bf-1f4a-4473-a23a-08bfa97586b6","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","timestamp":"2019. február. 20. 10:42","title":"Megvan Karl Lagerfeld utóda a Chanelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden magyarországi autópálya eléri az országhatárt. A határidő lejárt, és még mindig van olyan beruházás, amelyik el sem kezdődött. Az azonban már látszik, hogy kik járhatnak jól a Modern Városok Program útépítéseinél. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben sokat ígért a megyei jogú városoknak, egyebek között azt, hogy 2018-ig minden...","id":"20190220_Modern_Varosok_utepitesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e55cfed-da96-4927-a6c5-c79651cab4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3032052-2895-4559-b2be-6c7cf5097138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Modern_Varosok_utepitesek","timestamp":"2019. február. 20. 06:30","title":"Megugró költségek, csúszás, baráti zsebek: ez lett Orbán nagy útépítési ígéreteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy korábban megírtuk, ezt a nyarat sem ússzuk meg felújítás nélkül a 4-es, 6-os villamos vonalán. Most az is kiderült, mikor kezdődik a munka. ","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, ezt a nyarat sem ússzuk meg felújítás nélkül a 4-es, 6-os villamos vonalán. Most az is...","id":"20190221_4es_6os_villamos_felujitas_rekonstrukcio_utlezaras_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568192e4-8e0f-497b-a06d-fe669c48d244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_4es_6os_villamos_felujitas_rekonstrukcio_utlezaras_bkv","timestamp":"2019. február. 21. 13:04","title":"Kiderült, mikor túrják fel a Nagykörutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cf484e-49c9-458d-8488-7234dcbc1cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2019. február. 21. 15:10","title":"Két autó ütközött az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]