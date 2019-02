Tavaly ősszel írtuk meg, hogy az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség, a Wi-Fi Alliance bemutatta a wifihálózatok új generációját, ráadásul egy nevezéktant is bevezetett, hogy a laikus felhasználók számára is egyértelmű legyen, mikor milyen eszközt vesznek. A legújabbfajta wifi hivatalos neve Wi-Fi 6.

Ahogy az új generációs mobilnet, az 5G, úgy az újabb wifi hallatán is mindenkinek az jut eszébe, hogy gyorsabb lesz. Egyik előnye valóban ez: a jelenlegi szabvány – most is csak a drága routerek által támogatott – 3,5 Gbps-os elméleti maximumsebessége 9,6 Gbps-ra nő. Ez napjainkban tényleg csak elméleti előny, hiszen világszerte, így Magyarországon is az a helyzet, hogy egy átlagos háztartás messze nem használja ki már most sem a rendelkezésre álló elméleti maximumot. Fontos megérteni, hogy önmagában egy routertől nem lesz gyorsabb az internetkapcsolat, ehhez arra van szükség, hogy nagyobb sávszélességre fizessen el az ember. 2 gigabites (2000 Mbps) netkapcsolatra már van példa a hazai lakossági előfizetések körében is, de ahhoz azért el kell telnie még pár évnek, mire 9600 Mbps költözik az otthonokba. Jövőállóság szempontjából mindenesetre jó, hogy az újabb routerek már annak lekezelésére is képesek.

A Wi-Fi 6 abban is hasonlít az 5G-s mobilnethez – melynek előnyeiről itt olvashat –, hogy egyszerre jóval több eszköz lekezelésére képes. És ez bizony egy olyan előny, amely az eszközök cseréje után azonnal érezhető előnnyel jár majd a magyar otthonokban is. Manapság már egy két ember által lakott lakásban is gyakran érezhető a "torlódás", hát még egy 3-5 fős családi házban: ha van otthon három-négy okostelefon, három laptop, két wifire kapcsolódó tévé, akkor az egy szem router gyakran már így sem képes zökkenőmentesen zsonglőrködni az eszközökkel. Ha ezeken túl is kapcsolódik még pár készülék, akkor pedig szinte garantált, hogy időnként lassú a hálózati kapcsolat, néha megszakad, újracsatlakozás (pl. a laptop bekapcsolása) idején pedig sokáig tart, mire megkapja a gép a zöld lámpát. A Wi-Fi 6 szabvány ezen a téren is fontos előrelépést jelen, emlékeztet az új technológia előnyeit összegző The Verge, ugyanis pártucatnyi eszközt gond nélkül menedzsel majd. Bár ez elsőre soknak hangzik, érdemes itt is a jövőállóságra gondolni: az előrejelzések szerint a következő években egyre csak szaporodni fog a hálózatra kapcsolódó eszközök száma, és ezeknek bizony csak egy része használ majd saját SIM-kártyát (és kapcsolódik az 5G-s mobilhálózathoz), az otthoni gépek, érzékelők, kütyük java bizony a wifi routertől akar majd valamit.

A fenti két hatás kombinációja lesz majd igazán előnyös, azaz amikor egy gyorsabb netkapcsolatot tud jobban és stabilabb formában szétosztani a router.

Hogy mindez tovább is tartson, arról is gondoskodtak a szabvány megalkotói: a Wi-Fi 6 vezeték nélküli kapcsolódást biztosító chipjei kevesebb energiát használnak majd, mint a jelenlegiek. A helyhez kötötten működő eszközök által generált áramszámlában ezt aligha lehet majd észrevenni, de abban talán igen, hogy a mobilkészülékeket valamivel ritkábban kell majd töltőre dugni.

A Wi-Fi 6 szabványt azok élvezhetik majd, akik egyrészt egy azt támogató routerre cserélik jelenlegijüket, másrészt pedig a következő időszakban szépen sorban mindenből hatos wifiset vesznek. Az talán már a fentiekből is látszik, hogy – a routeren kívül – másból nem éri meg csak azért cserélni, arra viszont érdemes lehet odafigyelni, hogy a többéves használatra vásárolt eszközökből már olyat szerezzünk be, amely támogatja a Wi-Fi 6 szabványt is. Néhány ilyen készüléket már most lehet kapni, de hónapokon belül indul majd meg a dömping belőlük. Korábbi cikkünkben megnézheti, milyen címkét kell majd keresni a laptopokon, routereken és mindenféle eszközökön, ha már új wifivel szerelt készüléket akar venni.

