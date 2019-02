Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Stohl Andrása vagy Benedek Miklósa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vagányak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b1c7b6-fa80-42f7-8056-5966b0babfea","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","timestamp":"2019. február. 22. 20:30","title":"Ember Márk: Nem tudnék elviselni egy olyan embert, amilyen én vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","shortLead":"Győrfi szerint a mentésirányító és a mentésvezető hibázott, mindkettőjüket felmentették a munkavégzés alól.","id":"20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcf401f-329b-42c0-b4dc-da3c521f56dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Gyorfi_Pal_szerint_emberi_mulasztas_miatt_erkezett_keson_a_mento_a_Nyugatipalyaudvarhoz","timestamp":"2019. február. 22. 10:27","title":"Győrfi Pál szerint emberi mulasztás miatt érkezett későn a mentő a Nyugati pályaudvarhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a95df6-730f-4e27-a73d-93f82424472b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világpremierrel egy időben mutatjuk be a hazai rockzenekar Exotic Post Traumatic című új nagylemezét felvezető új dalt. A When I Was 17 az új album többi dalához hasonlóan Los Angelesben készült – a hazai közönség első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatja és nézheti meg a dalt és annak videóját.","shortLead":"A világpremierrel egy időben mutatjuk be a hazai rockzenekar Exotic Post Traumatic című új nagylemezét felvezető új...","id":"20190218_Traumak_amerikai_kaland_David_Bowie_itt_egy_vadonatuj_Ivan_and_The_Parazol_klip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22a95df6-730f-4e27-a73d-93f82424472b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015476c7-3bbc-4c2d-9704-e12694da8f97","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Traumak_amerikai_kaland_David_Bowie_itt_egy_vadonatuj_Ivan_and_The_Parazol_klip","timestamp":"2019. február. 22. 10:01","title":"Traumák, amerikai kaland, David Bowie – itt egy vadonatúj Ivan & The Parazol-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ második legnagyobb autóipari beszállítója és Székesfehérvár legnagyobb adófizetője a Denso, ahol végül bevált a szakszervezet unortodox taktikája. A LIGA szerint súlyos következményekkel járó negatív eseményláncot sikerült megállítani.","shortLead":"A világ második legnagyobb autóipari beszállítója és Székesfehérvár legnagyobb adófizetője a Denso, ahol végül bevált...","id":"20190222_A_szakszervezet_beszelte_le_a_sztrajkrol_a_fehervari_autoorias_dolgozoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b02da57-ff05-4e9a-935d-2850939293ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_A_szakszervezet_beszelte_le_a_sztrajkrol_a_fehervari_autoorias_dolgozoit","timestamp":"2019. február. 22. 11:17","title":"A szakszervezet beszélte le a sztrájkról a fehérvári autóóriás dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube felhasználási feltételei szerint a káros és ártalmas tartalmakat közlő csatornák nem részesülhetnek a platform hirdetési bevételeiből. A fejlesztők szerint az oltásellenesek ebbe a csoportba tartoznak.","shortLead":"A YouTube felhasználási feltételei szerint a káros és ártalmas tartalmakat közlő csatornák nem részesülhetnek...","id":"20190223_youtube_oltasellenesseg_oltasellenes_video_hirdetesi_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e689fbd-0c5f-431b-9458-16467409c4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_youtube_oltasellenesseg_oltasellenes_video_hirdetesi_bevetel","timestamp":"2019. február. 23. 11:03","title":"Elzárta a pénzcsapot a YouTube, szívhatják a fogukat az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","shortLead":"A Blikk szerint nem volt töltény a zsákmányolt fegyverben.","id":"20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41b574d-e16c-42a9-bca9-e62056bfabe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Ures_volt_a_szokott_rab_pisztolya","timestamp":"2019. február. 22. 07:39","title":"Üres volt a szökött rab pisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar költségvetésből fizetik ki az Elios-lámpákat. Erről akkor egy szót sem szóltak. Pont abban a hónapban mondtak le az uniós finanszírozásról, mikor a súlyos szabálytalanságokat megállapító jelentést aláírta az OLAF vezetője. ","shortLead":"A legújabb verzió szerint már 2017 decemberében eldöntötte a Lázár János vezette minisztérium, hogy a magyar...","id":"20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4fd6842-7356-4ad2-b8fc-d437867fe3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18b65e1-17f3-464c-98dd-46a44e41e601","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_gulyas_elios_palkovics_tiborcz_orban_eu_olaf","timestamp":"2019. február. 21. 18:40","title":"Egyre jobban belezavarodik a kormány az Elios-sztoriba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","shortLead":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","id":"20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd12ff1-a28f-4d3f-b63d-a9ef5574f0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","timestamp":"2019. február. 21. 21:05","title":"Venezuela lezárja a Brazíliával közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]