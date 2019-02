Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan, adományokból vettek.","shortLead":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan...","id":"20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df27c7b7-2268-46db-a3a7-963f5df5267c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","timestamp":"2019. február. 24. 19:28","title":"Tönkrement az adományokból vett pécsi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai MWC jó apropót szolgáltatott a Xiaominak, hogy bejelentse a zászlóshajó Mi 9 európai árait.","shortLead":"A barcelonai MWC jó apropót szolgáltatott a Xiaominak, hogy bejelentse a zászlóshajó Mi 9 európai árait.","id":"20190225_xiaomi_mi_9_arak_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed75a8fc-ac09-4447-8a48-ea205fd5ad76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_xiaomi_mi_9_arak_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 19:33","title":"Olcsón bivalyerőset: itt vannak a Xiaomi Mi 9 európai árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll az internet, egy részét viszont ki lehetne védeni.","shortLead":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll...","id":"20190225_hacker_tamadas_dns_icann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f43fe35-a60c-44bf-b628-5799dae3c7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hacker_tamadas_dns_icann","timestamp":"2019. február. 25. 08:33","title":"Nem akárki állítja: folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt, pedig ebben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Így a fideszes képviselőknek dönteniük kell: vagy szembemennek a kormány migránsozó politikájával, vagy leszavazzák azt, amit maga a főnökük szentesített.\r

\r

","shortLead":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt...","id":"20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421514e-2fc6-4709-8b58-8435fcdc69f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","timestamp":"2019. február. 26. 13:40","title":"Orbán szignójával hozná ciki helyzetbe a fideszeseket Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357184d-7a63-41d5-aacc-9dc4bebc3fdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sport megváltoztathatja az emberi test biológia óráját, a változás iránya és mértéke a sportolás időpontjától függ – állapította meg egy kutatás.","shortLead":"A sport megváltoztathatja az emberi test biológia óráját, a változás iránya és mértéke a sportolás időpontjától függ –...","id":"20190225_test_biologiai_oraja_reggeli_delutani_sportolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c357184d-7a63-41d5-aacc-9dc4bebc3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0610998b-c3a5-4638-8948-d39d671cec89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_test_biologiai_oraja_reggeli_delutani_sportolas","timestamp":"2019. február. 25. 15:33","title":"Találtak valamit, ami visszább állítja a test biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kaptak büntetést az ellenzéki képviselők a mentelmi bizottság mai ülésén, de ennek csak egy oka volt: a kormánypártoknak nincs többsége a testületben, ezért nem tudták megszavazni a tervezett retorziót.","shortLead":"Nem kaptak büntetést az ellenzéki képviselők a mentelmi bizottság mai ülésén, de ennek csak egy oka volt...","id":"20190226_Csoda_a_Parlamentben_csatat_nyert_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69205221-6234-466a-9556-6f8ac687456e","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Csoda_a_Parlamentben_csatat_nyert_az_ellenzek","timestamp":"2019. február. 26. 11:15","title":"Csoda a Parlamentben: csatát nyert az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta segít kiaknázni a testmozgás pszichés hatásait, és azt állítja: könnyen önismereti módszerré és gyógyító terápiává is fejleszthetjük a parkban vagy az erdőben rótt köreinket.","shortLead":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta...","id":"20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f263341-9c8d-489f-9652-fe0f4098e3d3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","timestamp":"2019. február. 24. 20:15","title":"Így lesz a hobbifutásból pszichoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Egy régi emlék.","shortLead":"Egy régi emlék.","id":"20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19d9d25-298a-4472-a4dc-98659e9f9cc2","keywords":null,"link":"/velemeny/20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","timestamp":"2019. február. 25. 13:51","title":"Miként zárnak ki egy pártot a nemzetközi pártcsaládjából? Kérdezzék Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]