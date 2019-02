Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének kizárására, akár a kilépés halasztása árán is. May kijelentette, hogy március 12-éig fogják megtartani ismét az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a brit kormány magas rangú tagjai igyekeznek rávenni Theresa May miniszterelnököt a brit...","id":"20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014be33-93d9-4144-a46e-ece5ecf87a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Theresa_May_elarulta_mikor_lesz_a_sorsdonto_Brexitszavazas","timestamp":"2019. február. 24. 16:02","title":"Theresa May elárulta, mikor lesz a sorsdöntő Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti öngyilkossága után. ","shortLead":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti...","id":"201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e2b75-59ed-4957-b829-8f54f48e1c1f","keywords":null,"link":"/kultura/201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","timestamp":"2019. február. 24. 20:00","title":"\"Itt az ideje\" - írta naplójába Márai Sándor, mielőtt pisztolyt fogott és öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális jobboldali képviselő kabinetjében.","shortLead":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális...","id":"20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94515825-8220-4e60-be09-8beffd2c9683","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","timestamp":"2019. február. 26. 05:12","title":"Putyin szóvivőjének lánya az Európai Parlamentben gyakornokoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","shortLead":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","id":"20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd2f471-19c9-4715-84f6-d0fa0f340124","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","timestamp":"2019. február. 24. 09:28","title":"Már Kínában van Kim Dzsong Un páncélozott vonata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz Dávid, volt parlamenti képviselő és Szabó Tímea társelnök követi a listán.","shortLead":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz...","id":"20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51039561-0b1f-44bc-96d0-21d488f84d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","timestamp":"2019. február. 24. 15:06","title":"Megvan, ki vezeti a Párbeszéd EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","shortLead":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","id":"20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be5760e-b6c3-4a31-9583-02685d6f54dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","timestamp":"2019. február. 24. 14:30","title":"Előrehozott tavasszal búcsúzik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]