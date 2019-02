Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három készüléket is.","shortLead":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három...","id":"20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c67c5ee-0116-4796-aa9b-5e0d3b5f3aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","timestamp":"2019. február. 25. 11:43","title":"Itt a Sony legújabb csúcsmobilja, ami egy dologban már biztosan világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és rendőrség kötelékeit.\r

\r

","shortLead":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és...","id":"20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dacfb-f699-4ab6-bf3f-35870219efe2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 26. 18:17","title":"Venezuela: százával dezertálnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","shortLead":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","id":"20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb164a9-9f53-4275-8982-e196a812afe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Nem sok ilyen 30 milliós Maserati van az utakon, ráadásul ez lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minisztériumi főosztályvezető kerülhet a János-kórház élére.","shortLead":"Minisztériumi főosztályvezető kerülhet a János-kórház élére.","id":"20190225_Menesztettek_a_Janos_korhaz_foigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099e4849-9395-4bd6-8dd4-610c474cc618","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Menesztettek_a_Janos_korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2019. február. 25. 09:51","title":"Menesztették a János-kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","shortLead":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","id":"20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5946b-8f10-4a05-9cdb-45bbaec700f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. február. 26. 07:32","title":"Autója alá szorult és meghalt egy ember Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61873c88-749b-4ba5-b66b-ed89202c8854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég széles körű iparági részvétellel mehetett az alkatrészek árainak manipulálása.","shortLead":"Elég széles körű iparági részvétellel mehetett az alkatrészek árainak manipulálása.","id":"20190226_kartell_autogyar_alkatresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61873c88-749b-4ba5-b66b-ed89202c8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d748e4c4-95a9-467d-9154-5e028ccebd2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_kartell_autogyar_alkatresz","timestamp":"2019. február. 26. 09:33","title":"Nem véletlenül olyan drága az autóalkatrész? Készül az újabb autóipari botrány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A cselekvést és a gyors problémamegoldást nagyra értékeljük, és ezek alapján ismernek el bennünket is. Pedig az előttünk álló kihívások kezeléséhez gyakran nem elkapkodott intézkedésekre van szükség. ","shortLead":"A cselekvést és a gyors problémamegoldást nagyra értékeljük, és ezek alapján ismernek el bennünket is. Pedig...","id":"20190226_Hova_vezet_ha_mindent_egybol_meg_akarunk_oldani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221b56f3-83e3-4857-bbce-93eb86bc4f6d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190226_Hova_vezet_ha_mindent_egybol_meg_akarunk_oldani","timestamp":"2019. február. 26. 13:15","title":"Hova vezet, ha mindent egyből meg akarunk oldani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelműen el kell köteleződnie az Európai Néppárt (EPP) értékei mellett Orbán Viktor magyar kormányfőnek és az EPP-hez tartozó pártjának, a Fidesznek – mondta hétfőn Berlinben Paul Ziemiak, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) főtitkára. A testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, Markus Söder tartományi kormányfő Münchenben arról beszélt: a CSU szerint az EPP-nek tárgyalnia kell a Fidesszel folytatott együttműködés jövőjéről.","shortLead":"Egyértelműen el kell köteleződnie az Európai Néppárt (EPP) értékei mellett Orbán Viktor magyar kormányfőnek és...","id":"20190225_cdu_csu_elhatarolodas_fidesz_europai_nepppart_ep_valasztasok_magyar_kormany_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db35dc-c708-433a-ac6a-1aada730320c","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_cdu_csu_elhatarolodas_fidesz_europai_nepppart_ep_valasztasok_magyar_kormany_kampany","timestamp":"2019. február. 25. 16:06","title":"Elhatárolódik a CDU és a CSU a sorosozós-junckerezős magyar kampánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]