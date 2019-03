Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","id":"20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55216adb-398f-4e59-b1c9-46dd1e5c8c2c","keywords":null,"link":"/sport/20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","timestamp":"2019. február. 27. 18:50","title":"F1-es autót tesztelhet Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","shortLead":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","id":"20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb11bc-766f-4aa0-b834-77c97163711f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","timestamp":"2019. február. 27. 22:16","title":"Két elővárosi vonat ütközött Rio de Janerióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd Magyarországért Párt esetében ugyanakkor továbbra is érvényben van az intézkedés.","shortLead":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd...","id":"20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c957340-bdf6-4aff-acc8-2a77b4fed017","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 28. 14:48","title":"Állami Számvevőszék: Újra kaphat pénzt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c74b38-4c08-4ebb-b525-250fd6a909f9","c_author":"Balázs Péter","category":"vilag","description":"Ami most omladozik, az nem más, mint a második világháborút követő, sokáig szilárd és kiegyensúlyozott bipoláris világrend. Egyelőre azonban még áll a rendszer. ","shortLead":"Ami most omladozik, az nem más, mint a második világháborút követő, sokáig szilárd és kiegyensúlyozott bipoláris...","id":"20190301_Balazs_Peter_Egy_vilagrend_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c74b38-4c08-4ebb-b525-250fd6a909f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bcf5ea-dbeb-4fc6-b758-00eaaa33fda5","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Balazs_Peter_Egy_vilagrend_vege","timestamp":"2019. március. 01. 10:15","title":"Balázs Péter: Egy világrend vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszűnt a rendezetlen színkavalkád – büszkélkedik a Budapest Airport.","shortLead":"Megszűnt a rendezetlen színkavalkád – büszkélkedik a Budapest Airport.","id":"20190301_Uj_kordonokat_vettek_a_repuloterre_nehogy_eltevedjenek_az_utasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a468e4-17c4-4d83-ac48-6589793fc8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uj_kordonokat_vettek_a_repuloterre_nehogy_eltevedjenek_az_utasok","timestamp":"2019. március. 01. 11:12","title":"Új kordonokat vettek a repülőtérre, nehogy eltévedjenek az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfbf2a1-8c7f-446d-84db-4c722c197d21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Lengyelországból mennek át Romániába, a Krím-félsziget elcsatolása óta emelték meg a NATO-tagok védelmi készültségét a térségben.","shortLead":" Lengyelországból mennek át Romániába, a Krím-félsziget elcsatolása óta emelték meg a NATO-tagok védelmi készültségét...","id":"20190227_Amerikai_katonak_es_helikopterek_erkeznek_Romaniaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfbf2a1-8c7f-446d-84db-4c722c197d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269371c-76b1-445f-95d3-97b8b92faf01","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Amerikai_katonak_es_helikopterek_erkeznek_Romaniaba","timestamp":"2019. február. 27. 20:49","title":"Amerikai katonák és helikopterek érkeznek Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát ítélete. A hazai törvények ugyanis nem eléggé adósbarátok- írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Nem minden devizahiteles számára jelent sorsfordító megoldást az Európai Bíróság legutóbbi, látszólag adósbarát...","id":"20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ed7b4-8a51-40de-8ee6-d3c220356ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Devizahiteles_perek_hiu_vagy_valos_remeny_hogy_az_ados_nyerhet_a_bankkal_szemben","timestamp":"2019. február. 28. 11:48","title":"Devizahiteles perek: hiú vagy valós remény, hogy az adós nyerhet a bankkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","shortLead":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","id":"20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae9d8f1-5a9c-4b38-909c-bb60c6e0c22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","timestamp":"2019. március. 01. 09:43","title":"Annál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]