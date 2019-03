Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","id":"20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55216adb-398f-4e59-b1c9-46dd1e5c8c2c","keywords":null,"link":"/sport/20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","timestamp":"2019. február. 27. 18:50","title":"F1-es autót tesztelhet Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"91 éves volt. ","shortLead":"91 éves volt. ","id":"20190228_Meghalt_Ullmann_Agnes_biologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edba138-ade8-431a-a4f4-d94f9db5114e","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190228_Meghalt_Ullmann_Agnes_biologus","timestamp":"2019. február. 28. 15:10","title":"Meghalt Ullmann Ágnes biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","shortLead":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","id":"20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d9c20-dde0-4792-8e5a-44f137de5903","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","timestamp":"2019. március. 01. 12:51","title":"Május 26-ára írta ki Áder János az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor csak visszafogottan provokál, hiszen az egyetlen olyan brüsszeli politikust tette Soros György mellé a plakátra, aki idén májusban biztosan nyugdíjba vonul. A Fidesz néppárti tagsága egyébként Berlinben dől el, és Merkeléknek nem érdeke szakításig vinni a dolgot – írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor csak visszafogottan provokál, hiszen az egyetlen olyan brüsszeli politikust tette Soros György mellé...","id":"20190228_A_nemet_partok_kozul_egyedul_a_CDUnak_nem_erdeke_a_Fidesz_megbuntetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d7230-7759-4454-b955-4e4d1ace29de","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_nemet_partok_kozul_egyedul_a_CDUnak_nem_erdeke_a_Fidesz_megbuntetese","timestamp":"2019. február. 28. 09:22","title":"A Fidesz jól kalkulál: a néppárt legfontosabb tagjának nem érdeke szakításig vinni a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","shortLead":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","id":"20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5423d9-09f7-40e0-87ba-7812729b831f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","timestamp":"2019. február. 28. 13:21","title":"Villanypóznát döntött, felborult, aztán tovább tarolt az utcán az ittas sofőr – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ccbeb-5acb-4067-a356-0fed0f816604","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy Budapesten zajló művészeti képzés keretében állami gondozásban felnőtt fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy kitörhessenek a hátrányos helyzetükből. Hogyan tud a színházi nevelés segíteni ezeken az embereken, és miért tabutéma, hogy a „zaciból jöttek”? Három résztvevővel és az őket mentoráló rendezővel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Egy Budapesten zajló művészeti képzés keretében állami gondozásban felnőtt fiatalok lehetőséget kapnak arra...","id":"20190228_Nem_szegyellem_de_nem_beszelek_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ccbeb-5acb-4067-a356-0fed0f816604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c958d9e-fec1-4d1a-ae42-cbc0e2cc14e2","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Nem_szegyellem_de_nem_beszelek_rola","timestamp":"2019. február. 28. 20:00","title":"„Engem ne sajnáljon senki” – állami gondozottak és az előítéletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei termékmenedzsere négy fotót készített a barcelonai Mobile World Congressen, és a pletykák szerint a márciusban érkező új csúcsmobillal, a P30 Próval tette mindezt.","shortLead":"A Huawei termékmenedzsere négy fotót készített a barcelonai Mobile World Congressen, és a pletykák szerint a márciusban...","id":"20190228_huawei_p30_pro_kameraja_foto_bruce_lee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de638706-9a1e-42cd-88c6-b0f93f38bdb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_huawei_p30_pro_kameraja_foto_bruce_lee","timestamp":"2019. február. 28. 10:33","title":"Ha tényleg ilyen lesz a Huawei P30 Pro kamerája, végleg elfelejthetjük a fényképezőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]