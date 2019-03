Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","shortLead":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","id":"20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0191cba-66d8-49a0-ad35-d7227d0abb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","timestamp":"2019. március. 02. 09:54","title":"Hamarosan újabb jeleket kereshetünk a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643de54a-395a-4198-94a6-f412f391e848","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részeg is volt és angolul sem tudott az az orosz hajóskapitány, aki a hét végén ötméteres lyukat ütött a dél-koreai Puszan város egyik hídjába. A híddal való ütközés előtt már volt egy másik húzása is. A balesetről készül videó tanúsága szerint a hajó elején is repült minden. ","shortLead":"Részeg is volt és angolul sem tudott az az orosz hajóskapitány, aki a hét végén ötméteres lyukat ütött a dél-koreai...","id":"20190302_Egy_reszeg_orosz_tengeresz_lyukat_utott_egy_delkoreai_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643de54a-395a-4198-94a6-f412f391e848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1ec5e-e0eb-4c6f-a011-25048574b184","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Egy_reszeg_orosz_tengeresz_lyukat_utott_egy_delkoreai_hidon","timestamp":"2019. március. 02. 14:16","title":"Egy részeg orosz tengerész lyukat ütött egy dél-koreai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","shortLead":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","id":"20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556fcf1e-b220-4c3c-b46c-ef13fa212aee","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","timestamp":"2019. március. 01. 16:10","title":"Konfliktus Kasmírban: Pakisztán betartotta, amit ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","shortLead":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","id":"20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af71bb3-e9ce-4f95-9192-1da431d9868c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","timestamp":"2019. március. 01. 14:27","title":"Hiába várták a családi pótlékot, csak március 4-én érkezik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 200 hektáron égett a nádas Kelet-Pest megyében csütörtökön.","shortLead":"Majdnem 200 hektáron égett a nádas Kelet-Pest megyében csütörtökön.","id":"20190301_Videot_kozolt_a_katasztrofavedelem_a_pusztito_farmosi_nadastuzrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c447ff-e84f-4c51-a0aa-ca8790b9a639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Videot_kozolt_a_katasztrofavedelem_a_pusztito_farmosi_nadastuzrol","timestamp":"2019. március. 01. 14:18","title":"Videót közölt a katasztrófavédelem a pusztító farmosi nádastűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem segítettek. ","shortLead":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem...","id":"20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d8dae-27d9-485c-a232-6df0bbd38043","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","timestamp":"2019. március. 01. 21:28","title":"Magára hagyott beteg nő maradványait találhatták meg Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel kezdtek oltani. ","shortLead":"A tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel kezdtek oltani. ","id":"20190302_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_nadas_a_szegedi_Bikatonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a2305-1422-4f69-a5fb-7824f7533064","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_nadas_a_szegedi_Bikatonal","timestamp":"2019. március. 02. 11:46","title":"Ezer négyzetméteren ég a nádas a szegedi Bika-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5646c8c0-6e55-4f7e-81a3-fe95553b0f2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kutatók vizsgálják, hogy a több mint két méter hosszú és kéttonnás hal hogyan jutott el ilyen messzire.","shortLead":"Kutatók vizsgálják, hogy a több mint két méter hosszú és kéttonnás hal hogyan jutott el ilyen messzire.","id":"20190302_Fura_szerzetet_vetett_partra_az_ocean_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5646c8c0-6e55-4f7e-81a3-fe95553b0f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9592e504-a1ae-4ee9-b453-c6d3641f188c","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Fura_szerzetet_vetett_partra_az_ocean_Kaliforniaban","timestamp":"2019. március. 02. 15:50","title":"Fura szerzetet vetett partra az óceán Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]