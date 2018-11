Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","shortLead":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","id":"20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6c3a8-0d50-4150-900e-584c5f306169","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","timestamp":"2018. november. 12. 07:06","title":"Hajléktalan férfi volt a melbourne-i késes támadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Cseresnyési László","category":"itthon","description":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről és tárgyi tudásról.\r

","shortLead":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről...","id":"20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdadb23a-f858-4a78-a429-18f91a065ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_helyes_magyarsagrol_cseresnyesi_tgm","timestamp":"2018. november. 12. 11:26","title":"A helyes magyarságról - válasz TGM-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","shortLead":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","id":"20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546774ac-1c3b-48dc-a46a-da9923fa2ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","timestamp":"2018. november. 12. 16:17","title":"A kormánypropaganda miatt nem mer Magyarországra jönni Judith Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli köd után sok helyen kisüt a nap, délután viszont akár már záporok is jöhetnek.","shortLead":"A reggeli köd után sok helyen kisüt a nap, délután viszont akár már záporok is jöhetnek.","id":"20181113_Felemas_arcat_mutatja_az_idojaras_kedden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119a4770-daba-4c5d-8ef3-58f9ab60c960","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Felemas_arcat_mutatja_az_idojaras_kedden","timestamp":"2018. november. 13. 05:12","title":"Felemás arcát mutatja az időjárás kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","shortLead":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","id":"20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de0268-eb89-47d1-8fc5-46f15079e3be","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. november. 12. 07:16","title":"Harmincegyre emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának szupermodellje lett Budapest-rajongó. ","shortLead":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának...","id":"20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662cad5-296c-4370-8e66-66be64e5cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","timestamp":"2018. november. 12. 12:20","title":"Gigi Hadid szupermodell beleszeretett Budapestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának azokra, akik cipészmesterségre adják a fejüket. Már csak az a kérdés, honnan is lehetne azt megtanulni.","shortLead":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának...","id":"20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10674d7b-59f6-4056-ba34-1521d30a7614","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 11:30","title":"\"Nekem rengeteg cipőt csinált az uram, de az övé mindig lyukas volt\" – két összefonódó cipészdinasztia múltja és jelene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pert indít az újság ellen, amelyik kamuinterjút közölt vele. ","shortLead":"Pert indít az újság ellen, amelyik kamuinterjút közölt vele. ","id":"20181112_Morricone_kozlemeny_Tarantino_kreten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44290ea-81eb-49e6-97e9-b1a14cf96ba1","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Morricone_kozlemeny_Tarantino_kreten","timestamp":"2018. november. 12. 11:41","title":"Morricone közleményben tagadja, hogy kreténnek nevezte Tarantinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]