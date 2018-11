Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","shortLead":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","id":"20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4ff26-43a7-494c-bdc7-d57bd0699470","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","timestamp":"2018. november. 14. 19:37","title":"Volt fideszes polgármester lesz Botka egyik kihívója Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavartalan a betegellátás az SBO-n a főigazgató szerint, bár azt nem is állítottuk, hogy ez nem így van, csak annyit, hogy a dolgozók késve kapják meg a pénzüket, ezért többen felmondtak.","shortLead":"Zavartalan a betegellátás az SBO-n a főigazgató szerint, bár azt nem is állítottuk, hogy ez nem így van, csak annyit...","id":"20181115_Oroshazi_SBO_ugy_Az_igazgato_szerint_nincs_itt_semmi_latnivalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46b80e6-a2cb-4a82-8b7b-e3cae6271a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Oroshazi_SBO_ugy_Az_igazgato_szerint_nincs_itt_semmi_latnivalo","timestamp":"2018. november. 15. 08:35","title":"Orosházi SBO-ügy: Az igazgató szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV élő adásában Nikola Gruevszki Magyarországra érkezésével kapcsolatban. Orbán Viktor szerint ez jogi ügy, de Hidvéghi Balázsnak láthatóan nehéz volt tagadnia, hogy valójában politikai is. A Magyarországra szökött volt macedón miniszterelnök furcsa repülőútjáról és autós fuvarjáról semmit sem tud, de szerinte ez így van jól.



","shortLead":"Mantraszerűen ismételte a kormány hivatalos kommunikációját és/vagy hárított a Fidesz kommunikációs igazgatója az ATV...","id":"20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d06a674-2df1-49f8-a542-cbe508231b98","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Megis_egy_volt_miniszterelnok__a_Fidesz_magyarazza_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 15. 20:13","title":"„Mégis egy volt miniszterelnök” – a Fidesz zavarosan magyarázza Gruevszki szökését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","shortLead":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","id":"20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84706600-39cd-4840-bbae-3e1ba2fce654","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","timestamp":"2018. november. 15. 07:11","title":"Rendőrkézre került a Trumpot vádoló pornós ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45887e24-f36d-4aba-a7da-103079e456f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","timestamp":"2018. november. 15. 09:21","title":"\"Magyarország megnyitja határait a menekültek előtt. Elképesztő...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5078f14b-2b82-43db-9396-e70ed41322b3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha kell, perre mennek a Fertő tavi cölöpházakért a tulajdonosok. A sajtóból értesültek róla, hogy több tízmilliárdos fejlesztést tervez a kormány a környéken, a beruházás az ő területüket is érinti. Soproni cikksorozatunk második részében arról olvashatnak, hogyan lesz egy tollvonással magántulajdonból állami. ","shortLead":"Ha kell, perre mennek a Fertő tavi cölöpházakért a tulajdonosok. A sajtóból értesültek róla, hogy több tízmilliárdos...","id":"20181116_Sopron_ferto_to_ner_vallalkozok_udulo_hotel_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5078f14b-2b82-43db-9396-e70ed41322b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe1aa88-4bf3-45fe-8ef9-cb04e3208fa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Sopron_ferto_to_ner_vallalkozok_udulo_hotel_turizmus","timestamp":"2018. november. 16. 06:30","title":"Tizenkilenc dühös ember: így tette be a lábát a NER Sopronba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor 2017-ben Oroszország lazított a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényen, azzal az áldozatok alapvető védelmét szüntette meg. ","shortLead":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor...","id":"20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b462302-d3b0-4e58-b622-26a5b82d543f","keywords":null,"link":"/elet/20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","timestamp":"2018. november. 15. 11:46","title":"“A férjem kivitt az erdőbe, és baltával levágta a kezeimet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miért csak Habony lapja lehet a BKV területén? - kérdezte Barabás Richárd.","shortLead":"Miért csak Habony lapja lehet a BKV területén? - kérdezte Barabás Richárd.","id":"20181116_A_Parbeszed_kerdore_vonta_Tarlost_a_Lokal_kizarolagos_engedelye_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a181a29d-474b-446a-bc5b-d48507d09370","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_A_Parbeszed_kerdore_vonta_Tarlost_a_Lokal_kizarolagos_engedelye_miatt","timestamp":"2018. november. 16. 11:06","title":"A Párbeszéd kérdőre vonta Tarlóst a Lokál kizárólagos engedélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]