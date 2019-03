Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66702b5b-76b0-4a20-9047-13c60bc80ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta hallani lehetett róla, most azonban már hivatalos: befejezi mérsékelten népszerű kézikonzolja, a PS Vita gyártását a Sony.","shortLead":"Hónapok óta hallani lehetett róla, most azonban már hivatalos: befejezi mérsékelten népszerű kézikonzolja, a PS Vita...","id":"20190304_sony_playstation_vita_kezikonzol_konzoljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66702b5b-76b0-4a20-9047-13c60bc80ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5369e-54a9-4e89-9736-e18208c5e46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_sony_playstation_vita_kezikonzol_konzoljatek","timestamp":"2019. március. 04. 14:03","title":"Egy korszak vége: búcsút int a PlayStation Vitának a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","shortLead":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","id":"20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db7cbb1-b37a-46c8-9917-ee8abff713db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","timestamp":"2019. március. 03. 21:20","title":"Egy utolsó alkalommal lesz már csak Valyo Kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","shortLead":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","id":"20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f753fa-43f7-42f8-aca9-0428749e440a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","timestamp":"2019. március. 03. 19:02","title":"Az EU harmadik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási szabályokat. Az egyik eseményen többek közt breaktáncosok, görkorcsolyások és más, városi sportok képviselői lépnek fel, de a 2022-es kézi-Eb is érintett. A közbeszerzéseket gyorsan, meghívásos résztvevőkkel kell lezavarni, és akkor is megköthető a szerződés, ha egy meghívott ajánlattevő szabálytalanságot vett észre.","shortLead":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási...","id":"20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da124165-4248-4a1f-812d-ba2671383060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","timestamp":"2019. március. 04. 13:16","title":"Stratégiai jelentőségű breaktánc – a kormány különleges közbeszerzési szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9e209f-98da-4c6c-9c73-cc95f7e3f77d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az első előzetes a Warriorhoz.","shortLead":"Kijött az első előzetes a Warriorhoz.","id":"20190305_Kungfus_sorozat_keszult_Bruce_Lee_otlete_alapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c9e209f-98da-4c6c-9c73-cc95f7e3f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828e62b8-fa5a-464e-89bc-042d1377fda2","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Kungfus_sorozat_keszult_Bruce_Lee_otlete_alapjan","timestamp":"2019. március. 05. 11:29","title":"Kungfus sorozat készült Bruce Lee ötlete alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti, hogy 101 főr törvényhozásban a jobbközép párt 41 helyhez juthat, s az országnak Kaja Kallas személyében először lehet nő miniszterelnöke.","shortLead":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti...","id":"20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e125b5-7b27-4df6-804d-d53d138d997a","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 21:02","title":"Először lehet nő miniszterelnöke Észtországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","shortLead":"A lépéssel gyakorlatilag főnökeiknél, az államtitkároknál is többet kereshetnek majd.","id":"20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38709cfc-5daa-4eb9-8b22-2e96237a7fcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tobb_szazezer_forinttal_is_nohet_a_helyettes_allamtitkarok_fizetese","timestamp":"2019. március. 05. 08:48","title":"Több százezer forinttal is nőhet a helyettes államtitkárok fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az uniós tagállamok egyszerűbben férnek majd hozzá egymás nyilvántartásaihoz, hogy könnyebben hajthassák be a be nem fizetett útdíjakat. ","shortLead":"Az uniós tagállamok egyszerűbben férnek majd hozzá egymás nyilvántartásaihoz, hogy könnyebben hajthassák be a be nem...","id":"20190304_Egyszerubben_kapjak_majd_el_ha_kulfoldon_nem_fizetett_utdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc8c68e-1649-407a-92af-36be5b7c7ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Egyszerubben_kapjak_majd_el_ha_kulfoldon_nem_fizetett_utdijat","timestamp":"2019. március. 04. 14:57","title":"Egyszerűbben kapják majd el, ha külföldön nem fizetett útdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]