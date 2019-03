Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dcb75a5-75e6-48f1-b268-698e671b60d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","shortLead":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","id":"20190308_Komoly_letszamleepitesbe_kezd_az_egyik_leghiresebb_magyar_startup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dcb75a5-75e6-48f1-b268-698e671b60d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbc0207-c6f2-4e8f-947c-7a1fce4f0b4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Komoly_letszamleepitesbe_kezd_az_egyik_leghiresebb_magyar_startup","timestamp":"2019. március. 08. 17:24","title":"Komoly létszámleépítésbe kezd az NNG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Plakátok hirdetik a londoni buszokon, hogy Michael Jackson ártatlan.","shortLead":"Plakátok hirdetik a londoni buszokon, hogy Michael Jackson ártatlan.","id":"20190309_Michael_Jackson_rajongoi_visszavagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b3934-e45a-4e59-895a-8cd662b0f829","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Michael_Jackson_rajongoi_visszavagnak","timestamp":"2019. március. 09. 09:11","title":"Michael Jackson rajongói visszavágnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9193944-446c-452a-acfc-a74fe90954f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Rossz versek: jó film. A Kusturica vezette zsűri Reisz Gábor alkotását jutalmazta.","shortLead":"Rossz versek: jó film. A Kusturica vezette zsűri Reisz Gábor alkotását jutalmazta.","id":"20190310_Eloszor_nyert_fodijat_magyar_film_MonteCarloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9193944-446c-452a-acfc-a74fe90954f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a02418-9e11-43fb-8783-7495fadd1c46","keywords":null,"link":"/kultura/20190310_Eloszor_nyert_fodijat_magyar_film_MonteCarloban","timestamp":"2019. március. 10. 14:05","title":"Először nyert fődíjat magyar film Monte-Carlóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt le a munkával pénteken.","shortLead":"Tömegek tüntettek Spanyolországban nőnap alkalmából, egyenlő társadalmi jogokat követeltek. 6 millió női dolgozó állt...","id":"20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d0627-61a4-43bc-8a74-8c1593ea691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d89aa-8249-4f7f-9c26-946a3d323f87","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Kozel_400_ezer_no_tuntetett_Madridban_nonapkor","timestamp":"2019. március. 09. 15:36","title":"Közel 400 ezer nő tüntetett Madridban nőnapkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmilliót ad a kormány a vásárlásra, de egy 90 négyzetméteres falusi ház átlagára 7,2 millió forint. ","shortLead":"Ötmilliót ad a kormány a vásárlásra, de egy 90 négyzetméteres falusi ház átlagára 7,2 millió forint. ","id":"20190308_Akar_15_millioba_is_kerulhet_a_felujitas_a_falusi_csokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3487d-403c-4721-a3a0-8ec135812c46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Akar_15_millioba_is_kerulhet_a_felujitas_a_falusi_csokkal","timestamp":"2019. március. 08. 19:47","title":"Akár 15 millióba is kerülhet a felújítás a falusi csokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","shortLead":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","id":"20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c2e075-4bfe-4c12-85c4-132c5b22aed8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","timestamp":"2019. március. 08. 16:53","title":"Hazatérhet a kórházból a brit nő, aki lebénult, miután egy magyar étteremben evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","shortLead":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","id":"20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e69b30-91a7-40f2-855c-4e9b76087e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. március. 09. 12:43","title":"Varsóba utazik Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","shortLead":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]