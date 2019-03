Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","shortLead":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","id":"20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394aab85-5db0-459f-81fc-85b58860604f","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","timestamp":"2019. március. 11. 05:28","title":"Elengedték az egyik nőt, akit Kim Dzsong Un féltestvérének megölésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban hajlamos nagyobb hibákat is elkövetni, amikor a profilját szerkeszti, ezzel tudattalanul is szabotálva a lehetőségeit.","shortLead":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban...","id":"20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3ac80-7128-4d4f-8f3d-31c0f8dcee5a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","timestamp":"2019. március. 11. 15:00","title":"A 6 legnagyobb hiba, amit a LinkedInen elkövetsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","shortLead":"Buteflika azt mondta, nem indul újra a mandátumért, de nem is tartják meg az áprilisra kiírt elnökválasztást. ","id":"20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c248d3-5aa4-4fff-8949-885ec535e322","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elhalasztotta_az_algeriai_elnokvalasztast_a_husz_eve_hatalmon_levo_Buteflika","timestamp":"2019. március. 11. 19:59","title":"Elhalasztotta az algériai elnökválasztást a húsz éve hatalmon lévő Buteflika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség is.","shortLead":"A 2015-ben még veszteséges ágazat profitja két év alatt a másfélszeresére nőtt, és még mindig megvan a magyar többség...","id":"20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af929e4c-f6ae-46c9-b43b-e9d28f034c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Rekordevet_zartak_a_magyarorszagi_bankok","timestamp":"2019. március. 12. 11:34","title":"Rekordévet zártak a magyarországi bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","shortLead":"Az épület jelentős részét felvásárolták és most fel is újítják. ","id":"20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd0665f6-22dd-4bc3-b8af-dbebb6004b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5c085-ec90-4cb7-8712-5057050cab50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tiborczhoz_kerult_a_Szabadsag_teri_Adriapalota","timestamp":"2019. március. 11. 21:38","title":"Tiborczhoz került a Szabadság téri Adria-palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozogni képtelen idős férfihoz először a mentőket hívták, majd a krízisközpontot, de csak órák múlva kaptak segítséget. ","shortLead":"A mozogni képtelen idős férfihoz először a mentőket hívták, majd a krízisközpontot, de csak órák múlva kaptak...","id":"20190311_Orak_mulva_erkezett_csak_segitseg_egy_mozgaskeptelen_ferfihoz_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a41142-3bd2-4870-bc8c-dde9e16224f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orak_mulva_erkezett_csak_segitseg_egy_mozgaskeptelen_ferfihoz_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. március. 11. 18:21","title":"Órák múlva érkezett csak segítség egy mozgásképtelen férfihoz a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]