[{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő múlt szerdán telefonon beszélt a CDU elnökével, azóta közelednek az álláspontok. ","shortLead":"A kormányfő múlt szerdán telefonon beszélt a CDU elnökével, azóta közelednek az álláspontok. ","id":"20190311_444hu_a_magyarok_otlete_volt_hogy_leszedik_a_Junckerplakatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7036bc-a8bf-42cb-b82a-6ee6ba297abb","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_444hu_a_magyarok_otlete_volt_hogy_leszedik_a_Junckerplakatokat","timestamp":"2019. március. 11. 14:58","title":"444.hu: Orbán ötlete volt, hogy leszedik a Juncker-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt...","id":"20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b153e601-5ef3-4387-b528-baead1b948a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","timestamp":"2019. március. 10. 14:03","title":"Le kell nyelni a bioaktív üveget, de megéri: kitakarít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu számításai szerint alig több mint 30 ezer forintot kell fizetnie a miniszternek a lakásért havonta. ","shortLead":"A 24.hu számításai szerint alig több mint 30 ezer forintot kell fizetnie a miniszternek a lakásért havonta. ","id":"20190312_Palkovicsnak_is_van_egy_rendkivul_olcson_berelt_lakasa_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf158d-2cab-4315-a30b-d3f5e4911108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Palkovicsnak_is_van_egy_rendkivul_olcson_berelt_lakasa_a_Varban","timestamp":"2019. március. 12. 07:54","title":"Palkovicsnak is van egy jutányos áron bérelt lakása a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti házelnök a The Washington Post című napilapnak beszélt álláspontjáról.","shortLead":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti...","id":"20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a78d0a2-e00b-4e03-b2e1-358e93327b28","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","timestamp":"2019. március. 12. 05:25","title":"Nem éri meg elmozdítani Trumpot, jól jön a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","shortLead":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","id":"20190310_Volkswagen_Golf_8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894b5bd9-2832-4540-ae8c-1cb6edb7cb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_Volkswagen_Golf_8","timestamp":"2019. március. 10. 09:49","title":"Lényegében bemutatták a Volkswagen Golf 8-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban hajlamos nagyobb hibákat is elkövetni, amikor a profilját szerkeszti, ezzel tudattalanul is szabotálva a lehetőségeit.","shortLead":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban...","id":"20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3ac80-7128-4d4f-8f3d-31c0f8dcee5a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","timestamp":"2019. március. 11. 15:00","title":"A 6 legnagyobb hiba, amit a LinkedInen elkövetsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi programjának nyugdíjakra vonatkozó pontjait. ","shortLead":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi...","id":"20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ca9d7-7321-42e0-88b8-9e23f18864b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","timestamp":"2019. március. 11. 09:32","title":"Az MNB elismerné a gyermekvállalást a nyugdíjban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","shortLead":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","id":"20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5429df-dea1-43e8-94c8-ac4b6626d83d","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","timestamp":"2019. március. 11. 09:33","title":"Nicki Minaj újabb koncertet mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]