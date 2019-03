Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált emlékérmét bocsátott ki a Royal Mint brit királyi pénzverde.","shortLead":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált...","id":"20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302f89c7-8c5f-48be-bc2e-03efee3370fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","timestamp":"2019. március. 12. 21:03","title":"Nagyon szép pénzérmét adnak ki Stephen Hawking tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állatokat moslékkal etették, bár ez tilos. ","shortLead":"Az állatokat moslékkal etették, bár ez tilos. ","id":"20190313_Video_Foldbe_asott_taroloban_kevertek_a_moslekot_a_malacoknak_az_illegalis_telepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a58126-c20a-49dd-adb5-5e19281b5975","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Video_Foldbe_asott_taroloban_kevertek_a_moslekot_a_malacoknak_az_illegalis_telepen","timestamp":"2019. március. 13. 08:43","title":"Videó: Földbe ásott tárolóban keverték a moslékot a malacoknak az illegális telepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","shortLead":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","id":"20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28011d-4d7f-4c84-a8b0-e40e04eabf11","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","timestamp":"2019. március. 11. 13:37","title":"Nem a Bohém Rapszódia nyerte a tavalyi nézettségi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","shortLead":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","id":"20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572b634-feb7-47ae-9fce-82a701e1c552","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","timestamp":"2019. március. 13. 09:27","title":"Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalosan is bejelentették a változást. ","shortLead":"Hivatalosan is bejelentették a változást. ","id":"20190311_Hivatalos_Zidane_visszater_a_Real_Madrid_kispadjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbf581a-7dce-467f-b798-37f6a481512a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Hivatalos_Zidane_visszater_a_Real_Madrid_kispadjara","timestamp":"2019. március. 11. 18:55","title":"Hivatalos: Zidane visszatér a Real Madrid kispadjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"22,2 milliárdért végeznek földmunkákat a területen. ","shortLead":"22,2 milliárdért végeznek földmunkákat a területen. ","id":"20190311_Tobb_mint_20_milliardos_megbizast_kapott_Garancsi_a_leendo_BMWgyar_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf85c53-ef51-45b6-8a4d-c8ebda677e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tobb_mint_20_milliardos_megbizast_kapott_Garancsi_a_leendo_BMWgyar_teruleten","timestamp":"2019. március. 11. 17:36","title":"Több mint 20 milliárdos megbízást kapott Garancsi cége a leendő BMW-gyár területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.\r

","shortLead":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest...","id":"20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b181a7d-18ef-4f67-81ad-8a04e82e0964","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 11. 15:27","title":"Basescu mindenképpen kidobná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]