Régi, szinte már unalmas téma az androidos világ töredezettsége, ami abból adódik, hogy sokféle gyártó rengeteg készüléke található a világban, és ezekre eltérő időpontokban érkeznek a frissítések, és még ezekből sem mindig a legújabb.

A felhasználó persze azt szeretné, ha naprakész volna a telefonja, és aki nem nagyon jártas a tech-dolgokban, még azt is elhiheti, hogy ehhez elég letölteni egy appot a Google Play áruházból. Szóval beüti az „update to Android” (frissítés az Androidhoz) kifejezést az alkalmazás-áruház keresőjébe, és jönnek is szépen a találatok. No, nem mintha így valóban lehetne frissíteni, sokkal inkább azért, mert nem egy fejlesztő él vissza a tájékozatlansággal – hívja fel a figyelmet az Android Police.

A frissítést ígérő appok egyébként Oreóra vagy Pie-ra ígérik az update-et. Sok alkalmazás mellett még az Early Access felirat is látható (ami egyébként arra utal, hogy még az app nem jelent meg hivatalosan, és a letöltésével tulajdonképpen bétatesztelővé válik a felhasználó), viszont sokakat megtéveszthet a „korai hozzáférés”, arra gondolva, hogy az app a frissítéshez ad korai hozzáférést.

© Android Police

Jobb esetben egy ilyen alkalmazás csak hirdetéseket jelenít meg, majd közli, hogy nem sikerült a frissítés, a rosszabb esetben viszont akár kártékony kódokat is telepíthet a gyanútlan felhasználó eszközére. Ami tehát a lényeg: ilyen módon nem lehet frissítéshez juttatni androidos készülékünket, ugyanis a gyártó az egyetlen, aki update-et tud kiadni egy-egy eszközre. Azt sem valamilyen Google Play-es alkalmazáson keresztül lehet elérni, hanem – a gyártó értesítése után – a Beállítások opció segítségével.

