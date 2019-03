Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","shortLead":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","id":"20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0efbdd-aae5-43a6-8ae4-d9669aa6b91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","timestamp":"2019. március. 18. 18:33","title":"Videó: Elon Musk megpörkölte a Csillaghajó hőpajzsát, 1300+ fokot is kibír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","shortLead":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","id":"20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36125f-4970-41b1-8cb4-ec35247fa255","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","timestamp":"2019. március. 19. 13:18","title":"Kitüntették a hős kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta brazil kollégáját. Bolsonaro még a CIA székhelyére is ellátogathatott. ","shortLead":"Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta brazil kollégáját. Bolsonaro még a CIA székhelyére is ellátogathatott. ","id":"20190319_Donald_Trump_lehetseges_NATOtagkent_emlitette_Braziliat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0966e08a-2776-40fc-aac1-bdad4db13dd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Donald_Trump_lehetseges_NATOtagkent_emlitette_Braziliat","timestamp":"2019. március. 19. 20:30","title":"Donald Trump lehetséges NATO-tagként említette Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b640f7-862e-4a4a-8b16-1b75ad784e9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan néz majd ki a 2020-ban bemutatkozó új zászlóshajó modell.","shortLead":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan néz majd ki a 2020-ban bemutatkozó új zászlóshajó modell.","id":"20190320_csak_jovore_jon_de_az_oroszok_mar_felfedtek_az_uj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b640f7-862e-4a4a-8b16-1b75ad784e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5878ab77-f047-483f-8253-88923342dcb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_csak_jovore_jon_de_az_oroszok_mar_felfedtek_az_uj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2019. március. 20. 11:21","title":"Csak jövőre jön, de az oroszok már felfedték az új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1 milliárd eurós beruházást tervez a német FAKT AG Hegyeshalom és Bezenye határában. Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül meg.","shortLead":"1 milliárd eurós beruházást tervez a német FAKT AG Hegyeshalom és Bezenye határában. Közép-Európa legkorszerűbb...","id":"20190320_Ebbe_a_hegyeshalmi_kerteszetbe_annyi_penzt_tolnak_mint_a_debreceni_BMWgyarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cf165-e453-41f7-aa02-de037b64e78d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Ebbe_a_hegyeshalmi_kerteszetbe_annyi_penzt_tolnak_mint_a_debreceni_BMWgyarba","timestamp":"2019. március. 20. 10:20","title":"Ebbe a hegyeshalmi kertészetbe annyi pénzt tolnak, mint a debreceni BMW-gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állat nem túl határozott, ezért döntött úgy Nathalie Loiseau, hogy ez jó név lesz neki.","shortLead":"Az állat nem túl határozott, ezért döntött úgy Nathalie Loiseau, hogy ez jó név lesz neki.","id":"20190319_egy_francia_miniszter_brexitnek_nevezte_el_a_macskajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb34f78-e387-466c-a0b6-62db9da0d543","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_egy_francia_miniszter_brexitnek_nevezte_el_a_macskajat","timestamp":"2019. március. 19. 09:41","title":"Egy francia miniszter Brexitnek nevezte el a macskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra a lövöldözésről, megbénítva ezzel a platformot. A fejlesztők ezért a vészforgatókönyvhöz nyúltak.","shortLead":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra...","id":"20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573a16cb-5460-4c99-8ae1-47107d207fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","timestamp":"2019. március. 18. 19:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: vészforgatókönyvet vett elő a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","shortLead":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","id":"20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c50f2ab-08d4-4fd0-a389-ae7ead704038","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","timestamp":"2019. március. 20. 15:46","title":"Bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak a Gozsdu-udvarban januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]