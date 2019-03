Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","shortLead":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","id":"20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd7ed3-2caf-40d2-9396-45a1140a4b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","timestamp":"2019. március. 19. 10:41","title":"Újra tüntetni fognak az Akadémia szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f6aca6-e333-4ad1-becf-d1d49848f00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amivel már a tengerek vizét is könnyen fel tudják hidrogénre és oxigénre bontani.","shortLead":"A Stanford Egyetem kutatói kidolgoztak egy eljárást, amivel már a tengerek vizét is könnyen fel tudják hidrogénre és...","id":"20190319_stanford_egyetem_viz_elektrolizis_hidrogen_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f6aca6-e333-4ad1-becf-d1d49848f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fe9feb-9901-4e2b-afaf-8894d28af43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_stanford_egyetem_viz_elektrolizis_hidrogen_uzemanyag","timestamp":"2019. március. 19. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan lehetne szinte korlátlan mennyiségű hidrogén üzemanyaghoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","shortLead":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","id":"20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dc23e1-641b-431a-91d3-aa8d5f922052","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","timestamp":"2019. március. 18. 19:45","title":"Százmillióért toboroznak nyugdíjas dolgozókat a fővárosi fürdőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47388cb9-a224-428f-9a3d-31fd98982938","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hete jelent meg a Skoda új modellje, de már a sportos változatot kérdezgetik, mikor lesz.","shortLead":"Alig pár hete jelent meg a Skoda új modellje, de már a sportos változatot kérdezgetik, mikor lesz.","id":"20190319_skoda_scala_rs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47388cb9-a224-428f-9a3d-31fd98982938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a213e9-cafb-488f-9fa8-d80d59a187fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_skoda_scala_rs","timestamp":"2019. március. 19. 16:24","title":"Lehet, hogy lesz a Skoda Scalából RS-változat, de az hibrid lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három tankönyvterjesztő kártérítésként félmilliárd körüli összeget kérhet.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését. A három...","id":"20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9770e13e-7326-4d66-9c89-536825cb3a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_strasbourg_ejeb_fellebbezes_allamositas_monopolizacio_tankonyvpiac","timestamp":"2019. március. 19. 13:27","title":"Jogerős a strasbourgi tankönyvpiaci bukta, félmilliárdot is fizethet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kontinensviadalnak január 24. és 26. között a Főnix Csarnok ad majd otthont.\r

","shortLead":"A kontinensviadalnak január 24. és 26. között a Főnix Csarnok ad majd otthont.\r

","id":"20190318_Debrecenben_lesz_a_2020as_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6493bedc-3935-431d-95b3-b754fdd87b99","keywords":null,"link":"/sport/20190318_Debrecenben_lesz_a_2020as_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Eb","timestamp":"2019. március. 18. 21:55","title":"Debrecenben lesz a 2020-as rövidpályás gyorskorcsolya Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A holland rendőrség szerint komoly jelek utalnak arra, hogy a hétfői, három halálos áldozatot követelő utrechti lövöldözés terrorista indíttatásból elkövetett támadás volt.","shortLead":"A holland rendőrség szerint komoly jelek utalnak arra, hogy a hétfői, három halálos áldozatot követelő utrechti...","id":"20190319_terrortamadas_lehetett_az_utrechti_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68c6263f-f025-4c89-b00d-24721aad77e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3670d6d-163e-4ef6-9b0d-cf0286463e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_terrortamadas_lehetett_az_utrechti_lovoldozes","timestamp":"2019. március. 19. 12:48","title":"Terrortámadás lehetett az utrechti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány- és elitellenes sárgamellényes tüntetők hétvégi, erőszakba torkollott megmozdulása miatt. Azt is jelezte, hogy azokon a helyeken, ahol az \"ultrák\" randalíroztak, betiltják a további tüntetéseket.","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány...","id":"20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039bb310-a469-4b62-8429-6c2fa82a0e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 18. 20:49","title":"Belebukott a párizsi rendőrfőnök a sárgamellényesek tüntetéseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]