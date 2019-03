Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott fordulnak elő ilyesmik. Most kiderült, hogy a hozzánk közel eső Olaszországban is van ám egy, és nem is kicsi. ","shortLead":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott...","id":"20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd3ea8-e4cd-4b36-a49d-8c8ee8768167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","timestamp":"2019. március. 20. 08:33","title":"2,5 kilométer hosszú korallzátonyt fedeztek fel az Adriai-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek megfelelnek – mondják.","shortLead":"Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek...","id":"20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92ced4f-f3e5-43c1-8c13-f680cd2e9209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14700e96-25a2-47c3-803e-9d65a913c8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_A_Momentum_is_tamogatja_az_elovalasztast","timestamp":"2019. március. 21. 08:29","title":"A Momentum is támogatja az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint borlovagok állnak majd díszőrséget Koós János koporsója mellett.","shortLead":"A tervek szerint borlovagok állnak majd díszőrséget Koós János koporsója mellett.","id":"20190319_Verebes_Istvan_irja_Koos_Janos_bucsubeszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec05fbf-1626-4bb7-9371-bc40323fbebc","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Verebes_Istvan_irja_Koos_Janos_bucsubeszedet","timestamp":"2019. március. 19. 13:18","title":"Verebes István írja Koós János búcsúztatási beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdokért építhetnek egy 30 kilométeres utat Abony és Törökszentmiklós között Szíjj Lászlóék.","shortLead":"Milliárdokért építhetnek egy 30 kilométeres utat Abony és Törökszentmiklós között Szíjj Lászlóék.","id":"20190320_Meszaros_Lorinc_ismerose_megint_jo_nagyot_szakitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a36593-63b7-4fe1-a274-b5d9982b16e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_Meszaros_Lorinc_ismerose_megint_jo_nagyot_szakitott","timestamp":"2019. március. 20. 10:44","title":"Mészáros Lőrinc ismerőse megint jó nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.\r

