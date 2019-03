Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is leleplezett az Activision. ","shortLead":"A szokásosan novemberben érkező új rész előtt egy másik, kifejezetten mobilokra készülő Call of Duty-játékot is...","id":"20190319_call_of_duty_mobile_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c5e149-eb5c-4c3d-b50a-23ee986de1e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_call_of_duty_mobile_jatek","timestamp":"2019. március. 19. 15:33","title":"Jön a mobilos Call of Duty, nálunk is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746e5c7-f600-48f8-af61-de7af8e320f7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még mindig tart a kártérítési eljárás két, a honvédséghez tartozó repülőgépen keletkezett sérülés miatt – tudta meg a hvg.hu. Mindez azért érdekes, mert információink szerint a közpénzből vásárolt repülők mulasztás miatt sérültek meg, de a Honvédelmi Minisztérium mindent elkövetett, hogy ne derüljenek ki a részletek arról, mi történt pontosan. És ne feledjük, Orbán Viktor az utóbbi időben előszeretettel használja a hivatalosan a légierő kötelékébe tartozó gépeket.","shortLead":"Még mindig tart a kártérítési eljárás két, a honvédséghez tartozó repülőgépen keletkezett sérülés miatt – tudta meg...","id":"20190320_Karteritesi_hercehurca_megy_ket_olyan_katonai_gep_miatt_amilyennel_Orban_repked","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f746e5c7-f600-48f8-af61-de7af8e320f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9738e34a-fb56-40c5-8d63-1257e4546c25","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Karteritesi_hercehurca_megy_ket_olyan_katonai_gep_miatt_amilyennel_Orban_repked","timestamp":"2019. március. 20. 07:00","title":"Kártérítési hercehurca megy két katonai gép miatt, amilyennel Orbán repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kinyílt egy ajtó” – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Markus Söder bajor miniszterelnök levélváltásukban közös támogatásukról biztosították a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) együttműködését, és miután az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát.","shortLead":"„Kinyílt egy ajtó” – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Markus Söder...","id":"20190320_A_CEU_varja_a_Neppart_kuldotteit_akik_a_magyar_jogallamisagot_vizsgaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1812be6-345d-41d9-9f85-e697fd45c0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_A_CEU_varja_a_Neppart_kuldotteit_akik_a_magyar_jogallamisagot_vizsgaljak","timestamp":"2019. március. 20. 20:35","title":"A CEU várja a Néppárt küldötteit, akik a magyar jogállamiságot vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026aeeb2-25e6-4d91-b8cb-7983b52a035e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a magyar kabinet közel kétmilliárd forinttal támogatja meg a Kárpát-medencei magyar nyelvű média működését","shortLead":"Az Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a magyar kabinet közel kétmilliárd forinttal támogatja meg...","id":"20190320_19_milliard_forint_ad_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_sajtonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=026aeeb2-25e6-4d91-b8cb-7983b52a035e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b0b27f-668f-4782-aa72-0f79b5d9c206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_19_milliard_forint_ad_a_magyar_kormany_a_hataron_tuli_sajtonak","timestamp":"2019. március. 20. 21:18","title":"1,9 milliárd forintot ad a magyar kormány a határon túli sajtóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről azóta sem született jogszabály.\r

","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről...","id":"20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf3838-b454-494f-9049-a46f20b1843b","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","timestamp":"2019. március. 19. 18:54","title":"Ab: Rendben van a Taigetosz-törvény, mégis mulasztást követett el az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sport népszerűsítésével összefüggő kiadásról van szó.","shortLead":"A sport népszerűsítésével összefüggő kiadásról van szó.","id":"20190321_aranycsapat_konyv_konyvkiadas_tamogatas_koltsegvetes_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9abf82bc-e6e3-49d0-bd8c-be77f0d28983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dba7e-7598-49b2-8718-e4baf89176d8","keywords":null,"link":"/sport/20190321_aranycsapat_konyv_konyvkiadas_tamogatas_koltsegvetes_sport","timestamp":"2019. március. 21. 11:58","title":"17 milliót ér meg a kormánynak az Aranycsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat a magyarországi fogyasztói hitelszerződések azon feltétele, amelynek értelmében a hiteladós tartozásának mindenkori összegét a pénzintézet egyoldalú nyilatkozata állapítja meg úgy, hogy e nyilatkozatról olyan közjegyzői okirat állíttatható ki, amellyel az adóssal szemben közjegyzői végrehajtási eljárás indítható.","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat...","id":"20190321_A_devizahiteles_Lovasne_ugye_az_Erste_ellen_nem_all_jol_az_Europai_Birosagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6475ab-2e19-45a9-8ed9-d9a08e6824ce","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190321_A_devizahiteles_Lovasne_ugye_az_Erste_ellen_nem_all_jol_az_Europai_Birosagon","timestamp":"2019. március. 21. 12:49","title":"A devizahiteles Lovasné ügye az Erste ellen nem áll jól az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]