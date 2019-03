Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c039ec01-97a2-4185-9f69-d3ccdf83cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazság pillanata – Valótlanságokkal szemben a tények címmel indul a műsor, a közbeszédben előkerülő hazugságokra reagál a csatorna tervei szerint.","shortLead":"Az igazság pillanata – Valótlanságokkal szemben a tények címmel indul a műsor, a közbeszédben előkerülő hazugságokra...","id":"20190306_Uj_musort_kap_Bolgar_Gyorgy_a_Klubradion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c039ec01-97a2-4185-9f69-d3ccdf83cc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d1c4b4-3544-498b-a3de-bdc9b3f4f2a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Uj_musort_kap_Bolgar_Gyorgy_a_Klubradion","timestamp":"2019. március. 06. 14:31","title":"Új műsort kap Bolgár György a Klubrádión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","shortLead":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","id":"20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338c7a9-fffc-4549-a5de-26ff54a382fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","timestamp":"2019. március. 05. 07:03","title":"17,5 kilós májat operáltak ki egy nőből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd. Az egri választókerületekben is létrejött az összefogás őszre.","shortLead":"A teljes ellenzék beállt a Jobbik polgármesterjelöltje, Mirkóczki Ádám mögé Egerben, aki függetlenként indul majd...","id":"20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455e450-9c85-415e-beb3-387b0c23ecec","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_A_teljes_ellenzek_beallt_a_Jobbik_polgarmesterjeloltje_moge_Egerben","timestamp":"2019. március. 06. 12:18","title":"Összefog a Jobbik és a baloldal Egerben, Mirkóczki indul polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","shortLead":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak. ","id":"20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0e016-a964-4685-926e-6fb3cca374dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","timestamp":"2019. március. 05. 12:04","title":"Ezernél is több zsák szemetet szedtek össze önkéntesek a Felső-Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek...","id":"20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efad99c1-39d5-40b3-bbc9-5b7e0e72aa67","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","timestamp":"2019. március. 05. 13:15","title":"Erre készüljön, aki felmond a munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcfa866-414f-47f1-8ab5-a02f7a79a0cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A keleti országrészben már korábban is érvényben volt a tilalom. Most azonban az ország nyugati részére is kiterjesztették.","shortLead":"A keleti országrészben már korábban is érvényben volt a tilalom. Most azonban az ország nyugati részére is...","id":"20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcfa866-414f-47f1-8ab5-a02f7a79a0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553a61de-7402-4f1b-87e3-975a21b6ed54","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","timestamp":"2019. március. 06. 09:41","title":"Az egész országra kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset okát nem tudni.","shortLead":"A baleset okát nem tudni.","id":"20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e96256-8aad-4791-a2be-f915c392f26a","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2019. március. 06. 07:50","title":"Belement egy busz a másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]