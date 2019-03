Vízre utaló nyomokat talált a japán űrszonda a Ryugu kisbolygón

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","shortLead":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","id":"20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778c18c3-e5fe-43c3-a366-f929cad8c804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","timestamp":"2019. március. 20. 11:55","title":"Londonban sétálgatott, és tb-számot is kapott az Interpol által körözött ékszermogul, akit végül egy újság buktatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8cce98-fbf9-4967-bd3b-f3fa8f4f241d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar filozófus Frans Timmermans szocialista csúcsjelölttel vitázik majd Brüsszelben.","shortLead":"A magyar filozófus Frans Timmermans szocialista csúcsjelölttel vitázik majd Brüsszelben.","id":"20190319_Amig_Orban_a_Fidesz_sorsa_miatt_izgulhat_Brusszelben_Heller_Agnes_a_szocialista_csucsjelolttel_vitazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d8cce98-fbf9-4967-bd3b-f3fa8f4f241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae27a29-a709-42ab-925b-b04da0d4facb","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Amig_Orban_a_Fidesz_sorsa_miatt_izgulhat_Brusszelben_Heller_Agnes_a_szocialista_csucsjelolttel_vitazik","timestamp":"2019. március. 19. 08:59","title":"Amíg Orbán a Fidesz sorsa miatt izgulhat Brüsszelben, Heller Ágnes a szocialista csúcsjelölttel vitázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőknél 3,6 százalékkal, a férfiak esetében 6 százalékkal csökkent a rákos halálozások száma. ","shortLead":"A nőknél 3,6 százalékkal, a férfiak esetében 6 százalékkal csökkent a rákos halálozások száma. ","id":"20190319_Javult_a_helyzet_kevesebben_haltak_meg_rakban_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2554a5de-e84b-4086-9525-3d13a225ada9","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Javult_a_helyzet_kevesebben_haltak_meg_rakban_az_EUban","timestamp":"2019. március. 19. 14:26","title":"Javult a helyzet, kevesebben haltak meg rákban az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd6d59c-3074-434c-9614-bfeac8cbb586","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt szerdán az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT), súlyosbítva a háborús bűnök miatt első fokon kiszabott ítéletet.","shortLead":"Jogerősen életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt szerdán az ENSZ...","id":"20190320_radovan_karadzic_boszniai_szerb_elnok_eletfogytiglan_itelet_hagai_nemzetkozi_torvenyszek_haborus_bunok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd6d59c-3074-434c-9614-bfeac8cbb586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf18510-e3ad-4bf0-9da1-bc8e3f6c89be","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_radovan_karadzic_boszniai_szerb_elnok_eletfogytiglan_itelet_hagai_nemzetkozi_torvenyszek_haborus_bunok","timestamp":"2019. március. 20. 15:31","title":"Súlyosbították Radovan Karadzic ítéletét, élete végéig börtönben marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság első elnöke, Nurszultan Nazarbajev tiszteletére.\r

","shortLead":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság...","id":"20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717a70f-829a-49d1-856e-5c9870d9a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","timestamp":"2019. március. 20. 15:44","title":"Már nem Asztanának hívják Kazahsztán fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm-Apple közötti háború egyik csatáját nyerte meg a San Diegói chipgyártó. A bíróság egyetértett vele abban, hogy szabadalmakat sértett az Apple.","shortLead":"A Qualcomm-Apple közötti háború egyik csatáját nyerte meg a San Diegói chipgyártó. A bíróság egyetértett vele abban...","id":"20190319_qualcomm_apple_csatarozas_most_az_applenek_kell_fizetnie_31_millio_dollart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858a7e1-abf4-4365-8244-fd0b24c4b444","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_qualcomm_apple_csatarozas_most_az_applenek_kell_fizetnie_31_millio_dollart","timestamp":"2019. március. 19. 14:03","title":"Csatát nyert a Qualcomm: zsebbe kell nyúlnia az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","shortLead":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","id":"20190320_Eltemettek_Koos_Janost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096d84b3-bf27-47e4-9b6c-ed23524b9f41","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Eltemettek_Koos_Janost","timestamp":"2019. március. 20. 14:41","title":"Eltemették Koós Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Horvát János szerint egy olyan országban, ahol kimagasló televíziósok karrierje nem politikai alkukon múlik, Baló sokkal magasabbra érhetett volna. ","shortLead":"Horvát János szerint egy olyan országban, ahol kimagasló televíziósok karrierje nem politikai alkukon múlik, Baló...","id":"20190318_Igy_emlekezett_meg_Balo_Gyorgyrol_az_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b98f81-3929-4995-9af8-39c6a0ef508e","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Igy_emlekezett_meg_Balo_Gyorgyrol_az_RTL_Klub","timestamp":"2019. március. 18. 20:04","title":"Így emlékezett meg Baló Györgyről az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]