Fosszíliák általában az állatok kemény testrészeiből – páncéljából, csontozatából jönnek létre. Mindez felvet némi problémát az 540 millió évvel ezelőtt élt állatok tanulmányozásában, hiszen a többségüknek nem volt kemény testrésze, így nem jöhetett létre ősmaradvány – kivételt képeznek persze ezalól a trilobiták. A kutatóknak ezért csupán néhány, furcsa körülmények között létrejött területen volt lehetőségük tanulmányozni ezeket az egykori élőlényeket. Kínában azonban most egy új területre bukkantak a tudósok – számolt be róla a The Economist.

A fosszíliák általában úgy jönnek létre, hogy az elhullott állat testét szép lassan belepi a vízben lévő üledék. A lágyszövetek ugyan elbomlanak, a kemény részek viszont megmaradnak és fosszilizálódnak. Éppen ezért a lágytestű állatok esetében valamilyen katasztrófának kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy ez megtörténjen.

A világ két leghíresebb kambriumi lelőhelye a Burgess-pala Kanadában, valamint Chengjiang Kínában. Ezeken a helyeken egy hatalmas vihar óriási sárlavinát zúdított az élőlényekre, amelyeket így eltárt az oxigén és a baktériumok elől. Bár az állatok húsa így is elveszett, a lágy testük nyomát azonban megőrizte a természet.

© Northwest Egyetem

A mostani felfedezést tevő Xingliang Zhang, a kínai Northwest Egyetem tudósa a Quing folyó közelében találta meg a fosszíliákat, amiket szerinte egy sárlavina őrzött meg az utókor számára. A terület 518 millió éves, ami csak 10 millió évvel jelent idősebb leleteket a Burgess-palánál találtakhoz képest.

Ami viszont igazán különlegessé teszi a helyszínt az a gazdagsága. Eddig több mint 20 ezer mintát találtak, amik közül már 4351-et elemeztek és kiderült, hogy nagyjából 100 különböző fajt képviselnek. Zhang azonban úgy véli, ezek közül a fajok közül 54-et eddig még soha senki nem láthatott.

Ilyenek például a páncéllal "felszerelkezett" ízeltábúak, amik rövid és vastag lábakkal, valamint az idegrendszer ősi kezdeményével rendelkeztek. Találtak jó néhány ismerős állatfajtát is, mint például a csalánozók közül a medúzák, tengeri rózsák, valamint rokonaik.

A korábbi felfedezések alapján a tudósok azt várták, hogy a fosszília az üledékes kőzetben maradt meg, ám ennek épp az ellenkezője történt. Zhangot meglepte, hogy a területen mennyire jó állapotban maradtak fenn ezek az ősmaradványok. Azt egyelőre még vizsgálják, hogy melyek voltak a környezeti különbségek a korábbi lelőhelyekhez képest.

