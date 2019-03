Izgalmas bejelentésekre kerül sor estefelé: az ismét a világ legértékesebb cégévé avanzsált Apple ma mutatja be filmeket és sorozatokat kínáló streaming-szolgáltatását, illetve hírgyűjtő szolgáltatását.

A rendezvényre, amelyen hollywoodi hírességek (például Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon, J.J. Abrams) is részt vesznek, ottani idő szerint délelőtt 10-kor kerül sor (a mi időnk szerint ez 18 óra), természetesen az Apple Park Steve Jobsról elnevezett színháztermében. A bejelentésekről sok beszámolót olvashatnak majd a neten, azonban ha valakit élőben érdekelnének a történések (és ehhez elég jól tud angolul), az többféle eszközről is bepillanthat a színházterembe, erre ugyanis egy dedikált weboldalt tart fenn az Apple.

© Apple

A legjobb élményt – az Apple szerint – az iPhone, iPad vagy iPod touch használata adja Safarival, illetve iOS 10-zel vagy ennél aktuálisabb mobil operációs rendszerrel. Mac-gépekről is figyelhető az esemény (macOS Sierra 10.12 vagy újabb verzió), illetve Windows 10-es komputerekről, Microsoft Edge böngészővel. Az Apple nem ad kizárólagosságot az Edge-nek, a Chrome és a Firefox legfrissebb verziójával is követhető az esemény. Az Apple amúgy a Twitteren is közvetíti az eseményeket, szóval aki ezt az oldat részesíti előnyben, az itt tud csatlakozni.

